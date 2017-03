Sie bekommen derzeit ein USB-C-Hub von Aukey mit sieben Standard-USB-Anschlüssen sowie Netzteil bei Amazon stark reduziert angeboten. Auf diese Weise können Sie mehr als ein halbes Dutzend Geräte an Ihr neues Apple-Laptop anschließen.

Aukey USB-C-Hub (Bild: Aukey)

Wenn Sie nicht zwingend viele unterschiedliche Anschlüsse am MacBook benötigen, sondern externes Zubehör wie Festplatten oder mobile Blu-ray-Brenner auch per Standard-USB nutzen können, sollten Sie sich ein Angebot bei Amazon ansehen. Dort gibt es derzeit ein USB-C-Hub von Aukey stark reduziert. Das Zubehör bietet sieben USB-3-Anschlüsse und wird über eine USB-C-Buchse an Apples neuen MacBooks, dem ChromeBook Pixel oder anderen Geräten angeschlossen. Zusätzlich ist im Paket ein USB-3-Kabel und ein 20-Watt-Netzteil, sowie eine Anti-Rutsch-Vorrichtung für das Hub dabei. Dieses schaut ein wenig aus wie ein Staffelstab.

Zum Deal: Aukey USB-C-Hub auf Amazon günstig kaufen.

Produkthinweis AUKEY USB C Hub auf USB 3.0 * 7 Port mit 20W Netzteil Aluminum für Geräte mit USB C Buchse wie neue MacBook 2015, ChromeBook Pixel und usw. Preis: 12,99 €

Das Produkt kostet sonst 12,99 Euro, Sie bekommen es allerdings derzeit für nur 5,99 Euro. Dazu müssen Sie im Onlineshop lediglich unter dem Artikelpreis das entsprechende Rabatt-Angebot in Höhe von 7 Euro aktivieren. Wenn Sie Prime-Kunde sind, können Sie das Produkt sogar zum Preis von 5,99 Euro versandkostenfrei nach Hause geliefert bekommen.

Wer noch kein Prime-Kunde ist, und zufällig Student, für den hat Amazon eine einjährige Gratis-Mitgliedschaft in petto. Diese wird zusätzlich mit einem 15 Euro Einkaufsgutschein vergütet. Wir hatten vor kurzem auf dieses besondere Angebot hingewiesen.