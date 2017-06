30.06.2017 - 09:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Unser Zuhause wird im Inneren immer smarter. Während viele Hersteller sich auf Heizungen, Lampen und andere elektronische Geräte miteinander vernetzen, gibt es nur wenige Unternehmen, die für einen einfachen und sicheren Zugang zur Wohnung sorgen. August gehört dazu und hat das Türschloss Smart Lock sowie die Klingelkamera Doorbell Cam mit einem neuen Update um einige interessante Funktionen erweitert.



Das Smart Lock wird noch smarter (Bild: August)

Wie auch andere „Smart Home"-Unternehmen ist auch August stets daran interessiert, dass seine Produkte mittels Aktualisierungen stets besser werden. Zwar handelt es sich bei den einzelnen Geräten schon um einfach zu handhabende Lösungen, aber mit dem jüngsten Update besserte man vor allem bei dem Smart Lock sowie der Doorbell Cam nochmals nach.

So bietet das August Smart Lock bereits seit einiger Zeit eine automatische Entriegelung an, wenn Sie sich in der Nähe des smarten Türriegels befinden. Zur Überwachung vor versehentlichen Öffnungen wird die Entriegelung durch eine Benachrichtigung am Smartphone begleitet. Mit dem Update werden diese Mitteilungen kontextual.

Laut dem Unternehmen erhalten Nutzer nun Mitteilungen mit Echtzeit-Updates, die Informationen wie die Entriegelungszeit anzeigen. Zusätzlich gibt es diese kontextuellen Alarme, wenn Sie die Nachbarschaft verlassen. Dann wird die automatische Entriegelung in den Away Mode umgestellt. Die Funktion muss allerdings über das Einstellungsmenü aktiviert werden.

Daneben nutzt die August Doorbell Cam nun auch die interaktiven Benachrichtigungen besser aus, denn dort werden nun Vorschaubilder angezeigt. Wenn also jemand vor der Tür steht und geklingelt hat oder der Bewegungsensor ausgelöst wurden, dann erhalten eine Mitteilung mit einem Bild auf Ihr iPhone. Um das Vorschaubild anzusehen drücken Sie den Finger kurz auf die Benachrichtigung, bis diese dann aufspringt und Ihnen das Bild anzeigt.