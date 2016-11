17.11.2016 - 09:37 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Erst vor wenigen Tagen haben wir darüber berichtet, dass Apple womöglich an einer „Augmented Reality"-Brille mit iPhone-Anbindung werkelt. Glaubt man den aktuellen Gerüchten, dann könnte das Unternehmen zusätzlich an einer AR-Funktionalität für die iPhone-Kamera-App arbeiten. Business Insider möchte dies nun aus einer mit Apples Plänen vertrauter Quelle erfahren haben.



In den vergangenen Jahren hat Apple diverse Unternehmen mit „Augmented Reality"-Bezug aufgekauft. Dazu zählen etwa die Startups Metaio und Flyby Media. Laut einem Bericht von Business Insider sollen Mitarbeiter der besagten Unternehmen derzeit stark an Apples AR-Plänen mitwirken. Diese sehen vor, dass der mit der Kamera seines iPhone auf ein echtes Objekt zeigt und dieses dann erkannt wird. Unter anderem wäre hier ein Einsatz als Hilfe für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen vorstellbar.

Um die Erkennung auf lange Sicht zu verbessern, arbeitet Apple bereits seit einiger Zeit an verschiedenen Maschinenlerntechniken und hat auch bereits eine Vorstufe in die aktuelle Fotos-App integriert. Mit iOS 10 ist es nämlich bereits möglich in seinen Fotos nach Objekten, Landschaften und Personen zu suchen. Erst kürzlich haben wir Ihnen gezeigt, wie das funktioniert.

Im Gegensatz zur nachträglichen Datenanalyse ist die Echtzeiterkennung durch 3D-Objekte deutlich komplexer. Den Gerüchten zufolge will Apple die Technologie erst mit eigenen Features in die Kamera-App integrieren, bevor man später ein SDK für Entwickler freigibt.