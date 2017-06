Sie suchen eine SSD, um Ihr Notebook oder Ihren Desktop-Computer aufzurüsten? Derzeit ist ein Modell von Crucial reduziert. Sie bekommen die MX300 mit 525 GB Volumen bei Amazon günstiger angeboten.

SSD Crucial MX300 (Bild: Crucial)

Die MX300 liegt im 2,5 Zoll Format vor und bietet einen SATA-Anschluss, weshalb Sie sie nutzen können, um die allermeisten Computer und Laptops damit auszustatten. Aktuell zahlen Sie für den Speicher lediglich 130,89 Euro. Im Preisvergleich liegt das Modell bei knapp 150 Euro. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht.

Der Hersteller gibt an, dass die Festplatte bis zu 530 MB/s beim sequenziellen Lesen schafft und 510 MB/s beim sequenziellen Schreiben. Vor allem wenn Sie die SSD in einen Laptop integrieren können Sie so auf lange Sicht noch Energie sparen. Die Crucial MX300 weist gegenüber normalen Festplatten eine wesentlich bessere Energieeffizienz auf.