Tile kooperiert mit Bose und Samsonite. Demnächst piepsen dann Ihre Kopfhörer und Koffer. Zumindest auf Abruf. Auch können Sie eine Standortsicherung für die Produkte einrichten. Im Laufe dieses Jahres werden mehrere neue Produkte auf den Markt kommen, die die Tile-Tracking-Technologie integriert haben.

Tile Bluetooth-Token (Bild: Tile)

Tile fing vor Jahren als Crowdfunding-Projekt an. Genügend interessierte Kunden finanzierten die Idee hinter dem kompakten Bluetooth-Tracking-Token. Da die einzelnen Token auch untereinander kommunizieren, entsteht so zumindest in der Theorie weltweit eine Karte, um verlorene Gegenstände wiederzufinden. Mittlerweile gibt es immerhin mehr als zehn Millionen verkaufter und aktiver Tile-Tracker-Produkte.

Tile 2018 mit neuem Partner Bose

Und in diesem Jahr wird es noch eine ganze Reihe weiterer Produkte geben, die in Partnerschaft mit namhaften Herstellern wie Bose, Samsonite und Propeller Health entstehen. Diese kündigte Tile im Rahmen einer Pressemitteilung an.

Unterhaltungselektronikhersteller Bose wird ab Spätfrühjahr 2018 die Kopfhörer Bose SoundSport Wireless und QuietControl 30 mit integrierter Tile-Technologie anbieten. Damit können Sie Ihre Kopfhörer „klingeln“ lassen, wenn Sie sie verlegt haben, oder sich mit der Tile-Community verbinden, wenn Sie sie verloren haben.

Samsonite lässt Koffer finden

Ebenfalls im Frühjahr 2018 startet ein weltweites Pilotprojekt mit dem Kofferhersteller Samsonite. Die beiden Partner wollen ein neues Konzept für das Reisegepäck von Morgen vorstellen.

Inhalatoren mit Tracking-Funktion

Speziell für US-Nutzer interessant ist hingegen die Kooperation mit Propeller Health. Der Anbieter veröffentlicht digitalen Lösungen für die Atemwegsmedizin, darunter auch Inhalatoren. Solche sollen mit Tiles Tracking-Technologie ausgestattet werden.