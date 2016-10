23.10.2016 - 08:59 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die Medienbranche steht vor einer großen Umwälzung, wenn der Telekommunikationskonzern AT&T seine Pläne wahr macht und tatsächlich Time Warner (HBO, CNN, Warner Bros) schluckt. Angeblich hatte Apple auch großes Interesse.



23.10.2016 - 08:59 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Time Warner Hauptquartier (Bild: Time Warner)

Sollte Apple wirklich an Time Warner interessiert gewesen sein, dann ärgert sich Tim Cook und seine Mannschaft jetzt wahrscheinlich. Das Medienunternehmen Time Warner soll angeblich von AT&T übernommen werden. Der Kaufpreis soll bei stolzen 80 bis 86 Milliarden US-Dollar liegen.

Zu Time Warner gehören unter anderem CNN und HBO. Die von HBO produzierten Drama-Serien gelten als stilprägend. Unter anderem wurden von HBO Sex and the City, The Sopranos, The Wire, Entourage, Six Feet Under, Boardwalk Empire, Game of Thrones und True Blood produziert. CNN war der weltweit erste, reiner Nachrichtensender. Das Hollywood-Studio Warner Bros gehört zu den sechs größten Filmunternehmen in den USA.

Die Übernahme von Time Warner könnte bereits an diesem Wochenende stattfinden und am Montag bekannt gegeben werden. Das berichten übereinstimmen die Nachrichtenagentur Bloomberg und die Zeitungen Financial Times, New York Times und das Wall Street Journal. Ein offizielles Statement steht noch aus.

Was will AT&T mit Time Warner?

Die Telekommunikations- und Medienbranche rückt in den USA immer näher zusammen. Das ist unter anderem eine Folge der Digitalisierung. Internet-Serviceprovider haben bereits eine enge Kundenbeziehung und können darüber auch Zusatzangebote wie Videostreaming vermarkten. Mit exklusiven Produktionen aus eigenem Haus lässt sich die Kundenbindung verstärken. Außerdem garantieren Abomodelle einen stetigen Geldfluss.

Das Zusammenwachsen beider Branchen ist nicht neu. Schon 2011 kaufte Comcast NBC Universal (Universal Film und NBC). In jüngster Zeit machte auch Verizon von sich reden. Dem Mobilfunkanbieter gehören bereits AOL und diverse Onlinemedien. Nun will Verizon auch Yahoo kaufen.