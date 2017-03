Sie müssen nicht darüber lesen, sondern es selbst probiert haben. Manchmal geht es eben so, dass sich durch bloße Lektüre keine echte Meinung bilden lässt. Im Fall von Pang Adventures ist das genauso. Es handelt sich um ein Remake eines Arcade-Klassiker. Auf Spielautomaten war es für Jahre ein Hit und in unterschiedlichen Veröffentlichungen aktiv. Auf iPhone und iPad bekommen Sie das Remake nun stark reduziert.

Screenshot aus Pang Adventures (Bild: DotEmu)

Pang Adventures kostet aktuell nur 1,99 Euro statt sonst 4,99 Euro. Es handelt sich um ein Spiel, das Sie wahlweise allein oder zu zweit Spielen können. Sie benötigen knapp 500 MB freien Speicher und mindestens iOS 8.0 oder neuer, um die Veröffentlichung von DotEmu spielen zu können.

Zum Deal: Pang Adventures im App Store reduziert kaufen.

Sie steuern in Pang Adventures eine Spielfigur, die am unteren Rand von links nach rechts laufen kann. Vom oberen Bildschirm fallen Kugeln auf Sie herab und Sie können aber auf diese schießen. Ein Schuss teilt eine große Kugel in zwei kleinere und immer so weiter. Sie dürfen von den Kugeln aber nicht getroffen werden. Das Spielprinzip hört sich sehr einfach an, aber es ist äußerst fordernd.

Sehen Sie es dem Autor nach, wenn er diesen App-Tipp vor allem unterbreitet, weil dieses Spiel ihn in Urlauben sehr viel Zeit und Kleingeld in Währungen gekostet hat, als es den Euro noch nicht gab. Da darf man weniger objektiv bleiben.