Derzeit bekommen Sie im Mac App Store die Software iRamDisk von Entwickler Michaël Parrot günstiger. Die App macht aus Ihrem Arbeitsspeicher ein frei verwendbares Laufwerk, das auch im Finder angezeigt wird, und in dem Sie Daten ablegen können.

iRamDisk auf dem iMac (Bild: Motiv: CC0, Screenshot: Michaël Parrot, Montage: Mac Life)

Magnetische Festplatten sind heutzutage oft ein Flaschenhals in Computern, die Daten schneller transportieren könnten. SSD sind schon deutlich schneller. Doch noch schneller ist der Arbeitsspeicher in Ihrem Mac. Damit Sie diesen als Speicher für Dateien nutzen zu können, gibt es die App iRamDisk. Sie erlaubt Ihnen, Teile des Arbeitsspeichers als Laufwerk zu reservieren. Sie können dann zum Beispiel den Browsercache darin speichern und so das Surfen beschleunigen, oder Sie legen darin Inhalte ab, die Sie gerade per Streaming übertragen wollen. Es gibt durchaus viele Gelegenheiten, wie Sie den Arbeitsspeicher als sogenannte „Ramdisk“ sinnvoll zweckentfremden können.

Zum Deal: iRamDisk im Mac App Store günstiger kaufen.

Derzeit kostet die Software nur 9,99 Euro. Sonst müssten Sie dafür 14,99 Euro ausgeben. Sie benötigen einen Mac mit OS X 10.6.6 oder neuer und einen 64-bit-Prozessor, damit Sie die Software verwenden können.

Hinweis: iRamDisk ist kein Teufelszeug, aber auch kein Wunderwerk. Wir wollen Sie nicht zum Kauf der Software verleiten. Denn 1) können Sie die Funktionalität auch selbst nachstellen, wenn Sie sich mit dem Terminal auskennen und entsprechende RAM-Bereiche reservieren und als Laufwerke „mounten“. 2) Wenn Sie spontan keinen Anwendungszweck für iRamDisk sehen, sollten Sie sich erst schlau machen darüber, wie diese App Ihnen helfen kann.