Pokémon GO bekommt ARKit-Update. Entwickler Niantic und Anbieter The Pokémon Company haben angekündigt, dass die Geocaching-Abwandlung aus eigenem Haus in den kommenden Wochen aufgerüstet werden wird. Apples Softwareschnittstelle für Augmented Reality sei Dank wird das Spiel dann deutlich hübscher aussehen.

Taschenmonster sollen mit AR+ noch besser zur Geltung kommen (Bild: The Pokémon Company)

Man sei einen Schritt näher am Ziel, Pokémon in der wirklichen Welt so abzubilden, wie man sich das erhofft, erklären die Entwickler. Wenn Sie iOS 11 auf Ihrem iPhone installiert haben, können Sie von dem AR+ getauften Feature profitieren. Es macht sich Apples ARKit-Schnittstelle zunutze. Das setzt voraus, dass Sie über ein iPhone 6s oder neuer verfügen.

Pokémon jetzt fest verankert

Tatsächlich seien die Taschenmonster in der neuen Version dank ARKit nun fest in der Umgebung verankert. Wie Sie es vielleicht von anderen AR-Anwendungen kennen, können Sie dann näher heran gehen und drum herum laufen. Niantics eigene Lösung war bisher nicht ganz so intuitiv. Stattdessen veränderten die Figuren Ihre Ausrichtung.

Dazu gehört auch, dass die Figuren nun echte Dimensionen erhalten. Pokémon, die in etwa lebensgroß sind, werden Ihnen dann auf dem Bildschirm auch den Weg versperren. Je näher sie rangehen, desto größer werden sie gefühlt. Dies verhält sich wie bei Objekten in der Realität. Aus der Entfernung sehen diese kleiner aus. Wenn Sie näher herangehen, werden diese größer.

Pokémon merken nun, wenn Sie sich ihnen nähern (Bild: The Pokémon Company)

Taschenmonster flüchten jetzt

Es wird mit dem Update nun aber noch schwieriger, der kleinen Taschenmonster habhaft zu werden. Denn: Die Pokémon merken nun, ob Sie sich nähern. Auch das hängt mit dem neuen Koordinatensystem zusammen, das Apples ARKit ermöglicht. Eine Gedankenblase mit einem Ausrufezeichen erscheint, wenn Sie in die Nähe kommen. Sie färbt sich rot, wenn das Pokémon kurz davor steht, Reißaus zu nehmen.

Um die Pokémon-Gamer anzustacheln, gibt es in Zukunft besondere Boni für diejenigen, die es schaffen, ein Pokémon in nächster Nähe zu schnappen.