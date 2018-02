27.02.2018 - 10:42 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Alle Jahre wieder kommt die Behauptung auf, dass Samsung Apple kopiert - erst beim Design seiner Gerät und dann natürlich auch immer wieder bei der Software. Da wundert es nur wenig, dass kurz nach der Ankündigung des Samsung S9 wieder spekuliert wird, dass sich Samsung wieder bei Apple bedient habe. Gegenüber The Wall Street Journal meldete sich nun Samsung Mobile Chief D.J. Koh bezüglich der Ani... Pardon, AR Emojis zu Wort.

In dem Interview gab Koh zu verstehen, dass man keine Idee von Apple kopiert und nach einer eigene Roadmap arbeitet, die scheinbar jedes Jahr im September neu geschrieben wird. Daneben gab der Mobile Chief an, dass er persönlich schon lange vor Apple an 3D Emojis gearbeitet hat. Seine Arbeit geht wohl schon in das Jahr 2001 zurück und sollte für Klapphandys erscheinen, wurde aber dann verworfen und nun – zufällig wenige Monate nach Apples Animojis – für das Samsung S9 wiederaufgegriffen. Desweiteren besteht Koh darauf, dass beide Ansätze völlig unterschiedlich sind. Doch dazu gleich mehr.

Natürlich hat Apple im letzten Jahr auch von Samsung „kopiert“. Hier darf man gerne die Gesichtserkennung heranziehen. Samsung verwendete Sie bereits im S8 und wurde damals aufwendig (mit einem Profilfoto von Facebook) im Hands-On-Bereich direkt nach der Vorstellung geknackt. Apple hatte daher auch einen völlig anderen Ansatz und machte Face ID mittels TrueDepth Kamera und innovativer Sensoren deutlich sicherer. Auch bei der „Animoji/AR Emoji“-Debatte ist Apples (qualitativ hochwertigerer) Ansatz zu spüren. Auch wenn wir das Samsung-Feature noch nicht mit eigenen Augen sehen konnten, sagen die ersten Tester, dass AR Emojis schnell wieder im Dunkel verschwinden sollten.

