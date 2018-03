Mit nur einem Blick aufs Handgelenk können Watch-Nutzer neue Daten aufzeichnen und ihre Freunde auf dem Berg finden. (Bild: Apple)

​Apple Watch zeichnet jetzt Ski- und Snowboard-Aktivitäten auf. Beim Laufen und Schwimmen ist sie schon aktiv, in der Wintersonne auf der Piste wird sie es nun. Die Rede ist von der Apple Watch. Denn seit dem heutigen Tag gibt es für gleich mehrere Apps ein Update, das von den neuen Funktionen der Series 3 Apple Watch Gebrauch macht und sie so fürs Ski- und Snowboard-Fahren fit macht.

Als hätten sie sich abgesprochen, haben die Entwickler gleich mehrere Ski- und Wintersport-Apps zeitgleich ein Update herausgegeben. Das macht die Apps kompatibel zu neuen Funktionen, die die Series 3 Apple Watch bietet. Neben der neusten Variante von Apples Smartwatch benötigen Sie außerdem watchOS 4.2 oder neuer.

Wintersport-Apps mit neuen Tracking-Funktionen

Die Wintersport-Apps snoww, Slopes, Squaw Alpine, Snocru und Ski Tracks haben ein Update erhalten. Allen gemeinsam ist, dass sie mit Hilfe der Apple Watch Series 3 nun auch die zurückgelegte Strecke und Höhenmeter auf der Piste erkennen, die Anzahl der Abfahrten aufzeichnen, sowie die Durchschnitts- und Maximalgeschwindigkeit, die Gesamtverbrachte Zeit auf der Piste und natürlich die verbrauchten Kalorien; Die Apple Watch erkennt automatisch, ob Sie sich im Lift befinden, oder auf einer Abfahrt.

Updates für Benutzeroberfläche und mehr

Darüber hinaus haben die einzelnen Apps natürlich spezifische Funktionen hinzugefügt, die den Nutzern noch mehr Spaß bei der Benutzung bieten sollen. Sehr viele von ihnen haben gleichzeitig auch eine Überarbeitung der Benutzeroberfläche erfahren.

Die App snoww beispielsweise hat in der Version 1.8.2 auch SiriKit integriert. Sie können die Software auch per Sprachassistent starten und beenden, ohne Ihre Handschuhe zu entfernen. Ski Tracks hingegen bietet Ihnen 17 unterschiedliche Trainings an, die die Aktivitäts-App mit einbezieht.

