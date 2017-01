27.01.2017 - 10:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In einer Mitteilung an die Entwickler gab Apple gestern bekannt, dass das internationale iTunes-Geschäft nach Cork in Irland verlagert wird. Schon am 5. Februar soll der Umzug stattfinden. Damit zieht man mit den iTunes Store, Apple Music, den App Store, den Mac App Store und den iBooks Store nach über zwölf Jahren von Luxemburg nach Irland.



Am 5. Februar 2017 wird Apple die internationale iTunes-Sparte von Luxemburg in das irländische Cork verlegen. Damit gewinnt der europäische Hauptsitz weiter an Bedeutung und kümmert sich fortan um die digitalen Stores des Unternehmens, die in mehr als 100 Ländern aktiv sind. Seit 2004 kümmerte man sich in Luxemburg um das Tagesgeschäft.

Um den Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten, hat Apple beispielsweise im September 2016 damit begonnen die Entwicklerverträge automatisch in die Apple Distribution International zu übernehmen. Laut AppleInsider soll der Umzug einen Vermögenswert von rund 9 Milliarden US-Dollar aufweisen.

Zwist mit EU und Irland nicht beigelegt

Der Transfer kommt natürlich zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Die EU fordert nämlich Irland dazu auf, Steuernachzahlungen in Milliardenhöhe von Apple zu verlangen. Sowohl Irland als auch Apple weigern sich. Das Land ist dabei nur ein Zwischenstopp der Steuervermeidungstrategie viele großer Unternehmen wie Apple, Google, Microsoft und Co..

Zusätzlich genießt Apple in Irland einen sehr niedrigen Steuersatz, sodass das Unternehmen beispielsweise im Jahr 2014 nur 0,005 Prozent auf seinen europäischen Gewinn zahlen musste. Dies liegt natürlich deutlich unter den irischen Standardtarifen. Ob eine Steuernachzahlung in Höhe von 14,5 Milliarden US-Dollar fällig wird, ist derzeit noch nicht geklärt, da sowohl Apple als auch Irland Einspruch gegen diese „rückwirkend veränderten Gesetze" erhoben hat.