In der Woche vom 19. Dezember zum 25. Dezember 2017 hat das Marktforschungsunternehmen Flurry seine Analysedaten ausgewertet. Diese sehen Apple als Gewinner der Weihnachtssaison, gefolgt von Samsung auf dem zweiten Platz. Das iPhone X konnte zwar das iPhone 8 und Plus-Modell abhängen – Verbraucher entschieden sich demzufolge aber noch ein wenig häufiger für ein iPhone 6 oder 7.

iPhone X (Bild: Alexander Trust)

Flurry ist ein Unternehmen von Yahoo, das Marktforschung anhand von Smartphone-Statistiken betreibt. In der Zeit vom 19. Dezember zum 25. Dezember stellte Flurry rund 44 Prozent neuer Smartphone-Aktivierungen über Apples iPhones fest, gefolgt von 26 Prozent Aktivierungen durch Käufer von Samsung-Geräten. Huawei, Xiaomi, Motorola und weitere folgten auf den Plätzen.

iPhone X wurde oft gekauft, iPhone 6 und 7 noch häufiger

Schlüsselt man die iPhone-Aktivierungen nach Geräte-Typen auf, verpasst das iPhone X nur knapp die Spitze mit immer 14,7 Prozent. Das iPhone 6 kam auf 14,9 Prozent und das iPhone 7 auf 15,1 Prozent. Beide Geräte sind deutlich günstiger als das iPhone X. Doch angesichts der Tatsache, dass das Face-ID-Gerät so teuer ist, gerade in manchen Gegenden, in denen Importzölle und niedrige Löhne es noch teurer machen, ist der Wert durchaus interessant.

Dazu passt der beinahe genauso hohe Wert des iPhone 6. Hierzulande kann man das Smartphone nämlich nicht mehr kaufen. Apple hatte es aber im Frühling 2017 in manchen Schwellenmärkten neu veröffentlicht, in Ausführungen mit weniger Speicher, zu einem niedrigeren Preis. In den Ländern ist es als Einstiegsgerät besonders beliebt, wie sich an den Statistiken auch ablesen lässt.

Statistiken zu Smartphone-Aktivierungen in der Weihnachtswoche (Bild: Flurry)

iPhone 8 (Plus) weniger gefragt?

Das iPhone 8 sorgte für 8,1 Prozent der Aktivierungen, das Plus-Modell immerhin für 8,7 Prozent. Zusammengenommen haben beide Modelle also 16,7 Prozent Neuaktivierungen in der Woche zu Weihnachten erlebt. So kann man den Vergleich jedoch nicht anstellen, sondern muss stattdessen jedes Modell für sich betrachten. Denn Ansonsten hätten ein iPhone 7 Plus (10,4%) und ein iPhone 7 (15,1%) die Nase deutlich vorn.

Das iPhone SE sorgte indes nur für sechs Prozent der Aktivierungen.

Aktivierungen von neuen iPhones in der Weihnachtswoche aufgeschlüsselt (Bild: Flurry)

Google Pixel der große Verlierer?

Laut Flurrys Statistiken spielte Googles Pixel-Serie im weltweiten Vergleich keine Rolle. Das Unternehmen argumentiert, die Google-Geräte seien im Konsumenten-Gedächtnis noch nicht angekommen und deshalb keine naheliegende Wahl beim Beschenken zu Weihnachten.

Wie kommt Flurry an seine Daten?

Das Yahoo-Unternehmen bietet App-Entwicklern Statistik-Tools an. Diese sind derzeit in weltweit über einer Million Apps enthalten. Tauchen in den Statistiken neue Geräte-Seriennummern auf, werden diese als Neu-Aktivierungen interpretiert. Die Gesamtheit aller Flurry bekannten Geräte gibt das Unternehmen mit 2,1 Milliarden Stück weltweit an.