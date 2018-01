22.01.2018 - 10:07 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Ursprünglich sollte der HomePod schon im letzten Jahr in den USA starten. Kurzfristig verschob Apple jedoch die Veröffentlichung auf Frühjahr 2018. Bereits vor einer Woche gab es dann die Meldung, dass bereits eine Million Geräte bereit für den Versand sind. Jetzt gibt es auch von staatlicher Seite grünes Licht. Die amerikanische Behörde FCC hat den HomePod nämlich offiziell genehmigt, sodass der Verkauf beginnen könnte.



22.01.2018 - 10:07 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Damit Geräte in verschiedenen Regionen verkauft werden dürfen, gibt es unterschiedlichste staatliche Stellen, die sie zuvor auf Herz und Nieren überprüfen. In den USA kümmert sich etwa die Federal Communications Commission, kurz FCC, um alle Geräte, die Kommunikationstechnologien wie Bluetooth oder WLAN verwenden. Die Behörde überprüft dabei, ob die Geräte den staatlichen Regularien entsprechen. Erst nach der Freigabe dürfen die Elektrogeräte in den USA verkauft werden. Nun erhielt auch Apples HomePod eine solche Freigabe und könnte damit jederzeit veröffentlicht werden.

Allerdings könnte die Veröffentlichung noch rund einen Monat entfernt sein. Anlass für diese Annahme gibt der letzte große Marktstart eines Apple-Produkts – das iPhone X. Dieses wurde bereits am 4. Oktober 2017 von der FCC genehmigt und dann ab dem 3. November 2017 verkauft. Beim HomePod könnte es ähnlich ablaufen.

Allerdings könnte sich die Auslieferung auch beschleunigen. Letzten Gerüchten zufolge soll der Zulieferer Inventec bereits eine Million Einheiten an Apple verschickt haben, sodass die Auslieferung seitens Apple ebenfalls bald erfolgen könnte.

Aktuell gibt es noch keinen genauen Starttermin. Jedoch sollte es nun für Apple kein Problem darstellen „Frühjahr 2018“ für die Veröffentlichung zu halten. Übrigens soll der HomePod anfangs nicht nur an Kunden in den USA verkauft werden, sondern auch Kunden aus Großbritannien sowie aus Australien werden den Smart Speaker als erste in den Händen halten können.