19.05.2017 - 18:36 Uhr Geschrieben von Frank Krug

Apple verhandelt mit US-amerikanischen Pay-TV-Anbietern über ein exklusives Content-Paket für Apple TV. Und das, während Matthias Schweighöfer mit grimmiger Miene von unzähligen Plakaten herabgrinst, um für Amazons erste eigene deutsche TV-Serie zu werben. Amazon. Das sind die mit dem frischen Gemüse. Den Packstationen. Dem eigenen Lieferdienst. Und jetzt mit dem Schweighöfer und großem selbstgemachten Kino. Eine sich ständig erweiternde Infrastruktur. Und Apple? Verhandelt über einen Schnäppchenpreis mit den Pay-TV-Anbietern HBO, Showtime und Starz.



19.05.2017 - 18:36 Uhr Geschrieben von Frank Krug

Apple sucht noch nach seiner Rolle im Filmgeschäft (Bild: CC0)

Das klingt eher nach kleinem Kino und schmeckt wie „Pizza Vier Jahreszeiten“. Der ganze Klumpatsch, den es sonst nur einzeln gab, jetzt neu auf einem Fladen. Mag ja ganz nett sein, aber fühlt sich schon jetzt uralt an. Außerdem weiß jeder, wer die große Schwester von „nett“ ist.

Apple braucht mehr als die Summe der Teile

Apple gelingt es derzeit nicht, ein System zu liefern, das mit innovativen Funktionen über die eigene Hardware hinausweist. Apple Music ausgenommen. Aber HomeKit, Apple Pay und auch Apple TV sind Systeme, die im Ansatz in die richtige Richtung weisen, aber seit einer gefühlten Ewigkeit auf der Stelle treten. Mit dem neuen Apple TV hat man eine runderneuerte TV-Box präsentiert, die zwar einige nette Applikationen aufweist, darüber hinaus aber nicht die Inhalte und die Vernetzung bietet, die andere Anbieter inzwischen liefern können. Und wenn Apple nun die Kooperation mit attraktiven Content-Partnern ankündigt, dann kommt dieser kleine Schritt ebenfalls viel zu spät.

Es hätte schon eines großen Sprungs bedurft, um Amazon oder Google Paroli zu bieten, denen es heute immer wieder gelingt, Produkte auf den Markt zu bringen, die von der Idee bis zur finalen Umsetzung um ein Vielfaches schneller einsatzbereit sind. Und einsatzbereit bedeutet: eingebunden in ein funktionierendes Netzwerk, das den eigentlichen Wert des Produkts erst ausmacht.

Vinton G. Cerf forscht für Google an einem „Internet der Dinge“, in dem Netzwerke sinnvoll miteinander kommunizieren. Der wichtige Zusatz ist hier die sinnvolle Kommunikation, die die Gesellschaft voranbringen will. App-basierte Babywindeln schließt er ebenso aus wie den ganzen anderen vernetzten Quatsch der ersten Generation, deren Hersteller nur ein Ziel vor Augen haben: ihre Produkte zu verkaufen.

Apple sollte sich schleunigst aufmachen, diese Schnittstellen nach außen zu besetzen. Ein weiteres iPhone in Rot reicht zwar kurzfristig aus, um ein paar Tropfen Öl in die Strohfeuer der Enthusiasten zu gießen. Wegweisend wird aber die Frage sein, ob es Apple gelingt, sich möglichst schnell in ein funktionierendes Umfeld zu integrieren und dort Standards zu setzen.

Lesetipp

Apple hat keine Lust mehr auf Hollywood und Netflix

Eddy Cue hat in einem Interview mit dem Hollywood Reporter Auskunft über Apples Rolle in der Medienlandschaft gegeben. Der iPhone-Hersteller... mehr

Das frische Gemüse und Matthias Schweighöfer sind zwar schon besetzt, aber es gibt sicher noch etwas jenseits von Schnäppchen-Partnerschaften mit TV-Anbietern, das den wahren Geist innovativen Denkens versprüht.