27.03.2018 - 13:58 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Schon vor zwei Jahren stellten amerikanische Sicherheitsbehörden einen Entwurf in Aussicht, der Hintertüren in Betriebssystemen vorsah. Dadurch sollten große Technologie-Unternehmen wie Apple und Google dazu gezwungen werden, Ihre Betriebssystem so anzupassen, dass die Gesetzeshüter einen schnellen Zugriff auf Geräte von verdächtigen Personen erhalten. Laut der New York Times soll dieser Entwurf nun erneut aufgegriffen werden.

Wie schon im Jahr 2016 stellt sich Apple gegen einen solchen Entwurf. Dieser wurde damals entwickelt, da Apple sich weigerte Zugriff auf das iPhone 5c von einem der Schützen im „San Bernadino“-Fall zu gewähren. Apple wollte und konnte dies nicht. Daher wollte man schon damals die Gesetze entsprechend ändern, sodass eine Hintertür für FBI und Co. geschaffen werden muss. Auch zwei Jahre später hat sich Apples Haltung nicht geändert.

Apples „Software Engineering“-Chef Craig Federighi sagte nun gegenüber der New York Times, dass eine solche Hintertür die Sicherheitsmaßnahmen in iOS allgemein schwächen würde und somit ein großer Fehler wäre. Die Kunden vertrauen auf die Datensicherheit und Privatsphäre, die Apple-Produkte gewährleisten. Da viele persönliche sowie geschäftliche Daten auf den Geräten vorhanden sind, „macht eine Schwächung der Sicherheit keinen Sinn“.

Nicht nur Federighi sieht große Gefahren in solchen Werkzeugen. Auch Apple-CEO Tim Cook gab in der Vergangenheit immer wieder zu verstehen, dass ihm die Privatsphäre und der Datenschutz am Herzen liege. Daher nannte er solche Hintertüren für den Zugriff auf Geräte das „Software-Equivalent von Krebs“. Daneben sollte natürlich auch bedacht werden, dass nicht nur die USA, sondern alle Länder, in denen die Geräte verkauft werden, Gesetze auf dieser Basis durchsetzen und den entsprechenden Zugriff verlangen könnten.

