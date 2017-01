10.01.2017 - 09:44 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Zum Start des letztjähirgen iPhone-Events im September kündigte Apple-CEO Tim Cook an, dass man Rechte an dem beliebten „Carpool Karaoke"-Format aus James Cordens Late Late Show halte und man in Zukunft exklusive Episoden für Apple Music produzieren wird. Jetzt sind neue Details aufgetaucht, die weiterführende Informationen zu der Apple-Umsetzung liefern. Es soll sich dabei „mehr um eine Interview-Serie" mit wechselnden Gastgebern handeln.



Für Apples Version von Carpool Karaoke steht derzeit noch kein Termin für die Ausstrahlung fest, dennoch gibt es nun weitere interessante Informationen zu der Show. Diese soll aus etwa 16 halbstündigen Episoden bestehen und exklusiv auf Apple Music veröffentlicht werden. Auch eine Veröffentlichung auf iTunes wäre denkbar. Neben der Länge soll es noch zusätzliche Änderungen geben, die die Produzenten Eric Pankowski, Ben Winston und James Corden beim ursprünglichen Format nicht vorgesehen hatten.

Gegenüber der Variety nahmen die drei Produzenten jetzt Stellung und erklärten die Feinheiten. Laut Winston wäre es ziemlich „doof" das ursprügnliche Format mit Corden zu übernehmen, da es so „speziell und einzigartig" ist. Man möchte lieber etwas Neues erschaffen. James Corden zufolge wird man bei der Auswahl der Gäste nicht in Schubladen denken, sondern eher untypische Paarungen wiederfinden, wie etwa Billy Eichner und Metallica. Neben Musikgrößen wie John Legend oder Alicia Keys werden auch NFL-Stars oder Nascar-Fahrer zu sehen sein – stets mit wechselnden Gastgebern.

Winston zufolge haben sich schon viele große Filmstars bei Ihnen gemeldet, die gerne mit James Corden in der Late Late Show auf den Beifahrersitz Platz nehmen möchten, aber dies sei nichts für sie, sondern „perfekt für Apple Music".