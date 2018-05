15.05.2018 - 15:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



15.05.2018 - 15:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Es ist schon längst ein offenes Geheimnis, dass Apple selbstfahrende Technologie auf den Straßen von Kalifornien testet. Während man ein iPhone, iPad oder Mac noch einfach verstecken kann, sieht dies bei Fahrzeugen ganz anders aus. Während natürlich zahlreiche Hinweise auf die Tests aufmerksam machen, hat sich das Unternehmen bislang noch nicht zu seinen Plänen geäußert, sodass nur sporadisch neue Informationen ans Licht kommen.

Jedoch müssen die Fahrten beziehungsweise die Fahrzeuge bei Behörden für Tests in der Öffentlichkeit gemeldet werden. So kam es nun, dass die kalifornische Zulassungsbehörde, das California Department of Motor Vehicles (DMV) , via MacReports bestätigte, dass Apple aktuell 55 Fahrzeuge sowie 83 Fahrer für Tests mit autonomen System angemeldet hat. Somit hat sich die Fahrzeugflotte in den letzten Monaten nochmals vergrößert. Ein letzter Bericht ging davon aus, dass das Unternehmen im Januar noch 45 Fahrzeuge auf den Straßen von Kalifornien testete.

Sehr interessant an den Zahlen ist allerdings auch, dass hier nicht von einer Erlaubnis für fahrerlose Fahrzeuge gesprochen wird. Diese muss nämlich aktuell noch separat beantragt werden, damit auch selbstfahrende Autos ohne einen Fahrer auf die Straßen geschickt werden können, der im Ausnahmefall auch eingreifen könnte. Dem Bericht zufolge soll es die entsprechende Erlaubnis bereits seit April geben.

Weiterhin stellt sich die Frage nach dem Warum. Da Apple seine Pläne nicht verrät, wird spekuliert, dass das Unternehmen an einem Paket aus Soft- und Hardware für autonome Fahrzeuge arbeitet, welches dann an Hersteller verkauft werden könnte. Anderen Gerüchten zufolge könnte Apple auch an einem eigenen Fahrzeug arbeiten. Dies scheint mittlerweile unwahrscheinlich, da sich Berichte über eine Umstrukturierung des Projekts halten und auch personelle Veränderungen auf eine Neuausrichtung als möglicher Zulieferer für eine autonome Lösung hindeuten.

