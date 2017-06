08.06.2017 - 12:21 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Es war schon lange kein Geheimnis mehr, dass Apple im Bereich der erweiterten Realität tätig ist. Apple-CEO Tim Cook hatte sich schon mehrfach über die „großartigen Möglichkeiten" der Technologie gesprochen und zeigte sich sehr interessiert. Am Montag kündigte man dann im Rahmen der WWDC-Keynote ARKit für iOS 11 an. Jedoch wird das neue Entwicklerwerkzeug nicht von allen „iOS 11"-kompatiblen Geräten unterstützt.



Apples „Augmented Reality"-Technologie wird nicht auf allen „iOS 11"-Geräten verfügbar sein (Bild: Apple)

Egal, ob virtuelle oder erweiterte Realität – beide Technologien benötigen viel Rechenpower. Genau hierbei könnte es bei älteren iOS-Geräten Probleme geben. In einem aktuellen Statement zu ARKit ließ Apple nun durchblicken, dass nur Geräte mit einem A9- oder A10-Chip leistungsfähig genug sind, die Umgebung in Echtzeit zu analysieren, um die Augmented Reality darzustellen. Bereits der A8-Chip wäre dazu nicht mehr in der Lage, ohne dass Performance-Einbrüche zu spüren sind.

Durch diesen Umstand werden wohl nur das iPhone 6s / 6s Plus, das iPhone SE sowie das iPhone 7 / 7 Plus von ARKit profitieren können. Damit werden bis auf das iPhone 5s und das iPhone 6 / 6 Plus die meisten iPhone-Modelle mit „iOS 11"-Kompatibilität unterstützt.

Weniger rosig sieht es hingegen bei Apples Tablets aus. Hier sind lediglich das iPad (2017, 5. Generation) sowie die „iPad Pro"-Reihe stark genug für AR. Weder die beiden „iPad Air"-Generation noch sämtliche „iPad mini"-Modelle werden die erweiterte Realität darstellen können. Daneben fällt natürlich auch der iPod Touch (6. Generation) aus der Liste, der unterstützten Geräte.

Apples Craig Federighi gab am Montag ebenfalls bekannt, dass mit der Einführung von ARKit in iOS 11 zur größten AR-Plattform der Welt wird. Durch den starken Fokus und die Bühnenzeit während der WWDC kann natürlich auch weiter spekuliert werden, ob das iPhone 8 im Herbst nicht noch zusätzliche AR-Features spendiert bekommt.