Für Apple ging mit 2017 ein Rekordjahr zu Ende und auch 2018 scheint nicht weniger erfolgreich begonnen zu haben. Alleine am Neujahrstag setzte der App Store 300 Millionen US-Dollar um. Ein neuer Rekord.

Mit der Einführung von iOS 11 wurde auch der App Store umgestaltet (Bild: Apple)

Auch die Umsätze während der Woche rund um Weihnachten gibt Apple in seiner Mitteilung an. So sollen in den sieben Tagen von den Nutzern Apps für über 890 Millionen US-Dollar gekauft worden sein. Ebenfalls ein neuer Rekord. „Wir sind begeistert über die Resonanz auf den neuen App Store“, wird Marketing-Chef Phil Schiller in dem Statement zitiert. Einer der Gründe für die Rekord-Umsätze sei die Neugestaltung des App Stores mit der Einführung von iOS 11. So sei es für über eine halbe Milliarde Kunden am Tag nun einfacher Apps zu entdecken und das Angebot zu durchstöbern.

Apple betont, dass durch die Rekord-Umsätze zum Beispiel auch die iOS-Entwickler mehr Geld verdient hätten. Mit 26,5 Milliarden US-Dollar habe Apple rund 30 Prozent mehr an die Entwickler ausschütten können, als noch im letzten Jahr.

Schon fast 2000 AR-Apps

Natürlich legt Apple in seinem Jahresrückblick zum App Store auch einen Fokus auf die letztes Jahr erstmals erschienenen Apps mit ARKit-Unterstützung. So gebe es inzwischen bereits fast 2000 Apps mit Augmented-Reality-Funktionen. Auch die Spitze der App Store-Charts wird durch eine AR-App angeführt. Pokémon Go verfügt seit kurzem über ein verbessertes AR-Erlebnis und setzt nun erstmals auf Apple ARKit.