Den Anfang machte noch am Freitag Harry Potter, dann kam die Alien Anthologie am Samstag und ein Animationsfilm-Paket bei Apples Aktion „10 Tage, 10 Bundles“ im iTunes Store am Sonntag. Am heutigen Montag bekommen Sie die Möglichkeit ein Paket aus Spider-Man-Filmen günstiger zu kaufen.

Tobey Maguire in Spider-Man (Bild: Columbia Pictures Industries)

Nur 9,99 Euro zahlen Sie derzeit für ein Paket aus drei Spider-Man-Filmen im iTunes Store. Die Filme stammen aus den Jahren 2002 bis 2007 und werden in Full-HD-Auflösung mit iTunes Extras angeboten. Sie verfügen außerdem über mehrere Tonspuren und kosten Sie unter dem Strich nur 3,33 Euro. Sie können die Filme auch noch günstiger einkaufe, wenn Sie Ihr iTunes-Guthaben mit reduzierten Guthaben-Karten aufladen. Wenn Sie Marvel-Fan sind oder Spider-Man-Fan bekommen Sie also die Filme zu einem sehr guten Kurs.

Zum Deal: Spider-Man-Film-Pakete im iTunes Store günstiger kaufen.

Alle Filme zusammen nutzen in der HD-Auflösung rund 17,6 GB Speicher auf Ihrer Festplatte. Sollten Sie nur noch wenig Speicherplatz übrig haben, stellen Sie den Auto-Download vorher aus.