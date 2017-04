Bei Rakuten bekommen Sie derzeit einen AppleCare Protection Plan für Ihren iMac oder Ihr iPhone deutlich günstiger als anderswo. Mit dazu bei trägt ein Gutscheincode von Masterpass. Der Versand der Garantieunterlagen erfolgt per E-Mail.

AppleCare Protection Plan (Bild: Apple)

Sie zahlen bei Rakuten derzeit nur 99 Euro für einen Apple Care Protection Plan für iMac. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie diesen per Masterpass begleichen. Denn nur bei Wahl dieser Bezahlmethode funktioniert der Gutschein-Code „MASTERPASS-OSTERN“. Von eigentlich 124 Euro Kaufpreis werden dann 25 Euro abgezogen.

Zum Deal: AppleCare Protection Plan für iMac günstig einkaufen.

Der AppleCare Protection Plan kann nur innerhalb des ersten Jahres, in dem Sie den iMac gekauft haben, aktiviert werden. Wenn Sie sich also noch innerhalb dieses Zeitraums befinden, oder falls Sie planen, einen iMac zu kaufen, kommen Sie auf diese Weise günstig an eine Garantieerweiterung auf drei Jahre.

Darüber hinaus gibt es derzeit bei Rakuten noch einen AppleCare Protection Plan für iPhone. In diesem Fall wird kein Code per E-Mail verschickt, sondern man erhält das Produkt per Post zugesandt. Bei Einsatz des obigen Gutscheins unter Verwendung der Bezahlmethode Masterpass zahlen Sie dafür statt 89 Euro dann nur 64 Euro.

Zum Deal: AppleCare Protection Plan für iPhone günstig kaufen.