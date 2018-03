19.03.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



19.03.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Apple / Screenshot: Mac Life)

Eigentlich sollte man meinen, dass bei Apple Perfektionisten sitzen. Doch weit gefehlt. Nun hat es ein Bug in iOS 11 sogar in die Werbung für das iPhone X geschafft.

Besitzer vom iPhone X ärgern sich über einen Darstellungsfehler auf dem Sperrbildschirm ihres teuren Smartphones. Es kann passieren, dass beim Entsperren der Text einer Benachrichtigung nicht im dafür vorgesehenen Rahmen sondern darunter erscheint. Dieser Fehler wurde trotz zahlreicher Updates noch immer nicht behoben. Die Anzeige ist dauerhaft verschoben, es dauert jedoch einen Moment, bis der Text im Rahmen steht.

Nun hat Apple bekanntlich einen Werbespot für Face-ID vorgestellt und es tatsächlich unbeabsichtigt geschafft, diesen Bug auch noch im Bild zu verewigen. Offenbar ist niemanden aufgefallen, dass die Darstellung der Benachrichtigung fehlerhaft ist.

Bei The Verge heißt es dazu: "Die Fehler in iOS 11 sind mittlerweile so offenkundig, dass sie sogar in Apples Werbung auftauchen". Nett ist das nicht, aber durchaus berechtigte Kritik. Sicherlich ist der Bug an sich nichts weltbewegendes, aber es ist schon bezeichnend, dass er es in die Werbung schaffte.

Apple hat mittlerweile zahlreiche Bugfixes für iOS 11 veröffentlicht und steht kurz vor der Veröffentlichung von iOS 11.3, das wiederum Fehler beheben und längst versprochene Funktionen endlich enthalten soll.

Apple scheint die Kritik an iOS 11 und den schnellen Update-Zyklen mittlerweile verstanden zu haben. So gibt es Berichte, nach denen bei iOS 12 weniger neue Funktionen eingebaut werden als ursprünglich geplant und die Entwickler ein größeres Augenmerk auf die Fehlerbehebung legen sollen. iOS 12 soll im Herbst 2018 erscheinen.

