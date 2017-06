21.06.2017 - 13:57 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple hat einen weiteren Werbespot zum iPhone 7 auf YouTube hochgeladen und zeigt darin besonders eine, der in iOS 10 eingeführten Funktionen. Der Spot „The Archives" stellt dabei das Andenken-Feature in den Vordergrund, das fest in die Fotos-App integriert wurde. In dem Video wird romantisiert dargestellt, wie die Funktion im Hintergrund arbeitet, um ein bestmögliches Endergebnis zu erzielen. Daneben gibt es auch ein neues Tutorial passend zu den „Andenken".



Für die Andenken-Videos werden Ihre Fotos und Videos mühevoll zusammengesucht und bearbeitet... (Bild: Apple)

In einem frisch auf YouTube veröffentlichten Werbespot zeigt Apple, wie ein Archivar ein riesiges Fotoarchiv nach Aufnahmen durchsucht. Dabei wird schnell klar, dass es sich um keine gewöhnlichen Aufnahmen handelt, sondern Live Photos und Videos dabei sind, die vor seinen Augen zum Leben erwachen.

Er sucht zahlreiches physischer Material zusammen und ordnet es dann sorgfältig, bevor er es über einen alten Projektor wiedergibt. Das Bild wird dann plötzlich hochauflösend und man sieht das Display des iPhone 7. Untermalt wird der rund eineinhalb minütige Spot durch „Her Dreams" von Luca D'Alberto und durch Lykke Lis Neuinterpretation von „Unchained Melody".

Der Werbespot wird zusätzlich von einem weiteren Video begleitet. In dem kurzen Tutorial wird erklärt, wie man die Andenken-Funktion nutzt. Damit reiht es sich in die jüngst veröffentlichten Videos ein, die Apple rund um zahlreiche Kamerafunktionen des iPhone 7 arrangiert hat. Dabei gibt man sowohl Bedientipps und verrät daneben noch coole Tricks, um möglichst coole Aufnahmen zu inszenieren. Diese reichen von Silhouetten-Fotos über Actionenshots bis hin zu klassischen Porträtaufnahmen.

Übrigens wird Apple mit iOS 11 das Andenken-Feature weiter verbessern. Neben der Unterstützung des Hochformats sollen auch Tiere, Babys, sportliche Aktivitäten und andere Events erkannt und in kurzes Video gepackt werden – völlig ohne Ihr Zutun.