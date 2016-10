Apple ist derzeit in der Europäischen Union einiger Kritik ausgesetzt. Das Unternehmen soll Steuern an Irland zurückzahlen. Doch weder Apple noch das Land sehen sich in der Verantwortung, wollen gegen die EU-Kommission vorgehen. Nun hat der iPhone-Hersteller dem Vernehmen nach große Teile seiner europäischen Geschäftsbereiche nach Irland umgezogen.

Apple zeigt Luxembourg die kalte Schulter (Bild: CC0, Logo: Apple, Montage: Mac Life)

Das Städtchen Holyhill in Irland war immer schon Apples zentraler Europastandort. Doch während der iPhone-Hersteller in den letzten Jahren versuchte, seine Geschäftsfelder in Europa dezentral zu organisieren, hat er nun einen Großteil davon umgezogen. Medienberichten zufolge sollen Posten im Gesamtwert von neun Milliarden US-Dollar von Luxembourg nach Irland umgezogen worden sein. Der irische Standort wird dadurch massiv profitieren, da Apple vor Ort mehr Steuern zahlen wird.

Das Management für das iTunes-Geschäft und die App Stores in mehr als 100 Ländern werden in Zukunft vom Campus in Holyhill organisiert. Seit 2004 hatte der iPhone-Hersteller seine Online-Geschäfte in Luxembourg gemanagt.

Bevölkerung pro Apple

Am Standort in Irland beschäftigt Apple eigenen Angaben zufolge knapp 6.000 Mitarbeiter. Zuletzt allerdings geriet das Unternehmen aus Cupertino in die Kritik, da die Europäische Union die lokale Steuergesetzgebung Irlands als Schlupfloch für den Konzern ansah. Die EU-Kommission fordert von Apple eine Steuerrückzahlung in Milliardenhöhe. Doch Irland stellte sich in dieser Angelegenheit auf die Seite Apples und verbietet sich die Einmischung der EU in lokale Steuergesetze. Die Bevölkerung des Landes steht grundsätzlich mehrheitlich auf der Seite seiner Regierung, wie eine Umfrage kürzlich zeigte.

Offener Brief von Tim Cook

Tim Cook hatte sich bereits im August in einem offenen Brief an alle Apple-Kunden gewandt und für die eigene Position geworben. Er sieht in der Entscheidung der EU vor allem ein Politikum. Der Apple-Chef vermute, dass es der Europäischen Union missfällt, dass die allermeisten Steuergelder in den USA verblieben.