Auf zwei Stockwerken empfängt Apple ab Samstag die Besucher in Wien (Bild: Apple)

Der Innenraum folgt unverkennbar Apples Designkonzept (Bild: Apple) 1 /2

Samstag um 9:30 Uhr ist es endlich soweit. Der erste Apple Store in Österreich öffnet seine Türen für die Kunden. In einer Fußgängerzone in der Kärntner Straße in Wien hat Apple auf zwei Stockwerken einen großen und modernen Laden geschaffen. Als kleinen Vorgeschmack auf Samstag, gibt es schon mal die ersten Fotos des Innenraums.

Eigentlich ist es fast nicht zu glauben, aber es hat bis in das Jahr 2018 gedauert, bis Apple seinen ersten eigenen Store in Österreich eröffnet hat. Bisher mussten Kunden in Nachbarländer fahren, oder auf einen der Apple-Partner und Elektroketten zurückgreifen, um Apple Geräte live ausprobieren zu können und den Service in Anspruch zu nehmen. Ab Samstag ändert sich das nun endlich und zumindest die Apple-Kunden in Wien erhalten einen neuen Anlaufpunkt. Ab dann warten 150 Mitarbeiter auf die Besucher und beraten insgesamt in 44 Sprachen. Natürlich bietet der Store die üblichen Angebote an. So können Kunden verschiedene Produkte ausprobieren, sich beraten und auf Wunsch die frisch gekauften Geräte auch direkt einrichten lassen. Und wie in allen Stores findet sich im oberen Stockwerk auch wieder eine Genius Bar, um Servicefälle zu bearbeiten.

Der Innenraum folgt unverkennbar Apples Designkonzept (Bild: Apple)

Einen besonderes Augenmerk legt Apple allerdings auf das sogenannte Forum. In ihm finden täglich kostenlose Veranstaltungen rund um den Apple-Kosmos statt. Das Angebot richtet sich sowohl an Einsteiger, als auch an fortgeschrittenere Apple-Nutzer. So soll es Kurse für Fotografie, Programmieren, Musik, Kunst, Design und Kreativität geben. Die Foto- und Zeichensafaris führen die Teilnehmer auch an nahegelegene Orte in Wien. Wer sich für eine solche Apple-Session anmelden möchte, findet die Termine unter apple.com/at/today

​

Lesetipp Apple eröffnet superschicken Apple Store in Chicago Apple macht einen riesigen und architektonisch wirklich herausragenden Apple Store in Chicago auf. Die Apple Michigan Avenue ist weniger ein... mehr

​

Anzeige