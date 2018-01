29.01.2018 - 11:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Gestern Abend wurden die alljährlichen Grammy-Awards vergeben. Neben den großen Gewinnern wie Bruno Mars ließ auch Apple einmal mehr die Verbundenheit zu Musikindustrie durchblicken und brachte gleich zwei Videos an den Start. Darin zeigte das Unternehmen coole Neuinterpretationen von zwei Songs mit Animojis als Hauptakteure.



Apple und die Musikindustrie sind seit den Anfängen von iPod und iTunes eng verbandelt. Dies stellt Apple auch mit Apple Music und dem in Kürze erscheinenden HomePod eindrucksvoll unter Beweis. Auch sonst legt man einen großen Wert auf die Soundqualität der eigenen Hardware-Produkte, damit Musik bestmöglich genossen werden kann. Das iPhone X bildet dabei keine Ausnahme. Mit dem Gerät konnte man sogar ein neues Phänomen erzeugen: Animojis.

Die TrueDepth Kamera des iPhone X ist nämlich in der Lage Mimik zu erkennen und diese auf verschiedene Emoji-Charakter in Echtzeit zu projezieren. Wie so oft, wurde die Technologie bereits für Animoji-Karaoke zweckentfremdet. Diesen Trend hat Apple nun in zwei neuen Videos verarbeitet und passend zu den Grammy-Awards veröffentlicht.

Im ersten Video werden ein Hund, ein Fuchs und ein Kothaufen zu den Stars und singen auf stylische Art „Stir Fry“ von Migos. Dabei werden zahlreiche weitere Emojis und coole Effekte eingesetzt, um dem Song gerecht zu werden. Das zweite Video setzt auf einen ähnlichen Stil. Hier wird aber das Alien-Animoji zum Sänger und wird dabei tatkräftig von Einhörner unterstützt, um den Song „Redbone“ von Childish Gambino zu performen.