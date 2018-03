11.03.2018 - 12:31 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Der Sprachassistent Siri von Apple ist Gegenstand eines Rechtsstreits. Ein Patentverwerter sieht seine Rechte durch Siri verletzt und hat Apple verklagt. Wenn die Lizenzgebühren nicht bezahlt werden, könnte ein Verkaufsstopp für sämtliche Geräte folgen, auf denen Siri läuft.

Der Patentverwerter Portal Communications besitzt drei Patente, die seiner Ansicht nach durch Apples Sprachassistent Siri verletzt werden. Der Kläger will einen Verkaufsstopp für alle Geräte durchsetzen, auf denen Siri läuft. Das würde nicht nur alle iOS-Geräte sondern auch den HomePod und die Mac-Baureihe sowie die Apple Watch betreffen.

Die drei Patente von Portal Communications aus den Jahren 2012, 2011 und 2008 betreffen vornehmlich die Umwandlung von gesprochenen Befehlen in einer Weise, die auch vom Rechner verstanden und umgesetzt werden kann.

Wegen der angeblichen Patentrechtsverletzungen fordert Portal Communications nun Schadenersatz von Apple und will einen Verkaufsstopp für die Geräte erwirken, auf denen Siri läuft. In aller Regeln wirken solche Rechtsstreitigkeiten martialischer als sie nachher ausgehen. So werden in den uns bekannten Fällen entweder Klagen durch den Instanzenweg hinweg stattgegeben oder diese abgewiesen und in einigen Fällen werden den Klägern auch Schadenersatzansprüche gewährt.

Apple hat Siri nicht von Grund auf selbst entwickelt sondern 2010 von einem anderen Unternehmen übernommen und seit 2011 erstmalig in iOS-Geräten implementiert. Ob Portal Communications auch andere Anbieter von Sprachassistenten verklagt hat, ist nicht bekannt. Alle Apple-Konkurrenten wie Google, Amazon und Microsoft verwenden eigene Implementationen von Sprachassistenten.

