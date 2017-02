21.02.2017 - 11:25 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nachdem Apple bereits vor einigen Jahren die Werbekampagne „Fotografiert mit dem iPhone" (Original: Shot on iPhone) startete, führt man diese auch mit dem iPhone 7 weiter und stellt einmal mehr die Fähigkeiten der Kamera unter Beweis. Dazu hat eine neue Videoserie namens „One Night" veröffentlicht, die Aufnahmen von rund um den Globus aus einer Nacht zeigt. Daneben präsentiert man in weiteren Videos den neuen Porträtmodus.



(Bild: Jeremy P.C)

Bereits vor einigen Tagen lud Apple ein Video zur „One Night"-Kampagne auf seinen YouTube-Channel hoch. Dort zeigte man in knapp 60 Sekunden Foto- und Videoaufnahmen verschiedener Fotografen. Der Clou dabei war jedoch, dass alle Aufnahmen während derselben Nacht im letzten November rund um die Welt gemacht wurden. Die entstandenen Fotos werden in den nächsten Wochen und Monaten für Printanzeigen und Plakatwände genutzt, um die Fähigkeiten des iPhone 7 bei schlechten Lichtverhältnissen zu bewerben. Die Aufnahmen sollen in 25 Ländern für die Kampagne genutzt werden.

Nun gibt es neue Videos, die vier der 15 Städte genauer beleuchten. In den etwa 15 sekündigen Spots zeigt man Fotos und Videos aus Johannesburg, New York, Shanghai und aus Tokyo.

Während Apple bei den „One Night"-Videos vor allem auf die Low-Light-Performance des iPhone 7 eingeht, stellt man mit den weiteren neuen Videos den Porträtmodus in den Mittelpunkt. Darin zeigt man den Unterschied zwischen einem herkömmlichen Foto und einem richtigen Porträtfoto – natürlich auf Apple typische Weise mit viel Humor.