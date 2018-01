17.01.2018 - 22:07 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat seinen Plan vorgestellt, die US-Wirtschaft durch die Schaffung von Arbeitsplätzen und neuen Investitionen zu stärken, wobei das Unternehmen das Ziel verfolgt, im Jahr 2018 55 Milliarden Dollar und in den nächsten fünf Jahren 350 Milliarden Dollar zur Wertschöpfung beizutragen.



17.01.2018 - 22:07 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Zusammen mit seinem Beitrag von 350 Milliarden Dollar durch Beschäftigung, Investitionen bei einheimischen Lieferanten und den Entwicklereinnahmen über den App Store will Apple seinen Advanced Manufacturing Fund von 1 Milliarde Dollar auf 5 Milliarden Dollar erhöhen. Der Advanced Manufacturing Fund soll durch Investitionen in Apple-Lieferanten Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten schaffen. Apple hat bereits 200 Millionen Dollar in Corning, den Hersteller von Gorilla Glass, und 390 Millionen Dollar in Finisar investiert, einem Anbieter, der Laserkomponenten herstellt, die in der True Depth-Kamera des iPhone X zu finden sind.

"Wir glauben fest an die Kraft des amerikanischen Einfallsreichtums und konzentrieren unsere Investitionen auf Bereiche, in denen wir direkte Auswirkungen auf die Schaffung von Arbeitsplätzen haben können. Wir beweisen ein starkes Verantwortungsbewusstsein, um unserem Land und den Menschen, die unseren Erfolg möglich machen, etwas zurückzugeben," so Tim Cook.

Apple plant, einen Großteil seiner Gewinne aus dem Ausland zurückzuholen und erwartet, Steuern in Höhe von 38 Milliarden Dollar zu zahlen, was laut Apple wahrscheinlich die größte jemals geleistete Zahlung dieser Art sein wird. Diese Steuerzahlung, kombiniert mit seinen US-Investitionen und geplanten Investitionen, wird 75 Milliarden Dollar des geplanten Beitrags von 350 Milliarden Dollar ausmachen.

Apple wird 20.000 neue Arbeitsplätze schaffen und 30 Milliarden Dollar ausgeben, um neue Mitarbeiter auf dem bestehenden Campus einzustellen und einen neuen Campus zu eröffnen. Apple hat einen neuen Campus in Arbeit, der "zunächst den technischen Support für Kunden beherbergen wird". Der Standort wird im Laufe des Jahres bekannt gegeben.

Zudem will Apples den Bildungssektor stärken und seine aktuellen Programmierkurse ausbauen, die Menschen dabei helfen sollen, iOS-Anwendungen mit Swift zu erstellen. Zudem soll das Projekt ConnectED mit mehr Geld ausgestattet werden, um benachteiligten Studenten dabei zu helfen, Programmierkenntnisse zu erwerben.