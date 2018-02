Das Telugu-Schriftzeichen lässt Apps und das ganze iPhone einfrieren (Bild: Smartmockups)

Die Beta von iOS 11.3 ist bereits gegen den gestern veröffentlichten Bug rund um ein indisches Schriftzeichen abgesichert. Damit Kunden die nicht am Betaprogramm teilnehmen, nicht bis zur finalen Version warten zu müssen, verspricht Apple den Fehler in einem kleineren Update möglichst schnell zu beheben.

Auf den ersten Blick scheint der Telugu-Bug für europäische Nutzer nicht wirklich gefährlich zu sein, schließlich wird die indische Sprache, aus der das für iOS so gefährliche Schriftzeichen stammt, hierzulande nicht wirklich häufig genutzt. Allerdings ist jedes iOS-Gerät gefährdet, dass das Schriftzeichen zum Beispiel per SMS oder iMessage zugeschickt bekommt. Dagegen wehren kann man sich nicht, die Auswirkungen können unterschiedlich schwer ausfallen. Teilweise lässt das Schriftzeichen Apps abstürzen und im schlimmsten Fall den Springboard-Prozess von iOS einfrieren. Das iPhone reagiert dann nicht mehr auf Eingaben und kann in einer endlosen Neustartschleife festhängen. Dann hilft nur noch das Gerät in den Wartungsmodus zu versetzen und per iTunes neu aufzusetzen.

iOS 11.3 kommt erst im Frühjahr

In den aktuellen Betaversionen von iOS 11.3 scheint der Fehler bereits behoben zu sein. Gegenüber Rene Ritchie von imore.com bestätigte Apple dies. Leider ist das nächste größere Update von iOS noch lange nicht fertig. Die Betaphase wird wahrscheinlich noch einige Wochen andauern. Daher versprach der Konzern, dass iOS-Nutzer nicht bis zum Veröffentlichungstermin von iOS 11.3 warten müssten, sondern bereits in Kürze ein Update auf vermutlich iOS 11.2.6 iPhone und iPad gegenüber dem indischen Schriftzeichen absichern soll.





