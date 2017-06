Nicht etwa über Umwege von Lebensläufen auf Plattformen wie LinkedIn, sondern direkt von Apple erfuhr man Neuigkeiten zum Filmgeschäft des Unternehmens. Der iPhone-Hersteller hat die beiden hochrangigen Mitarbeiter Jamie Erlicht und Zack van Amburg von Sony Pictures abgeworben, um das eigene Filmgeschäft voranzutreiben. Sie unterstehen Eddy Cue.

Apple möchte mehr Fernsehen machen (Bild: CC0)

Apple veröffentlichte in seinem neuen Newsroom eine Pressemitteilung über zwei Personalien. Darin heißt es, dass sich Jamie Erlicht und Zack van Amburg dem Unternehmen aus Cupertino anschließen werden.

Apple plant eigenes TV-Angebot

Die beiden arbeiteten bereits seit 2005 für Sony Pictures Television und waren dort verantwortlich für Blockbuster-Serien wie „Breaking Bad“ und die zugehörige Serie „Better Call Saul“, aber auch Formate wie „Preacher“ oder „Sneaky Pete“, die zuletzt exklusiv auf Amazon Prime liefen.

Erlicht und Van Amburg unterstehen Eddy Cue direkt. Sie werden Apples Pläne für eigene Fernsehformate weltweit betreuen. Von ihrem neuen Chef bekommen Sie in der Pressemitteilung bereits Vorschusslorbeeren verteilt. Die beiden gehören zu den talentiertesten und kreativsten Machern in der TV-Welt. Sie trügen mit Verantwortung, dass sich das Fernsehen in den letzten Jahren so gut entwickelt habe.

Anspruch an Qualität

Die neuen Mitarbeiter des iPhone-Herstellers versprechen, sie wollten mit dem selben Qualitätsanspruch Fernsehinhalte produzieren, für den Apple bei seinen Produkten steht. Apples Kunden sollten unterhalten werden.