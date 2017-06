30.06.2017 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Manche Websites saugen den Akku des iPhones, iPads oder Macs schneller leer als andere. Der Browser erzeugt bei ihnen eine höhere Systemlast, was zum Beispiel an Animationen, ineffizient kodierten Videos und vielem mehr liegen kann. Apple-Nutzer werden diese Daten beisteuern, doch der Datenschutz soll gewahrt bleiben.



30.06.2017 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Gratisography / CC0)

Apple will Website-Betreiber kontaktieren, deren Seiten besonders viel Strom beim Aufruf verbrauchen. Möglich machen das neue Funktionen in iOS 11 und macOS High Sierra, die Analysedaten erheben und anonymisiert zu Apple schicken.

Apple erfährt aufgrund des Sicherheitsmechanismus "Differential Privacy" aber nicht, welcher Anwender auf welchen Websites surft sondern erhält nur die eigentlich notwendigen Daten für die Analyse: Auf welche Seiten reagiert der Browser mit besonders hohem Strombedarf?

Was Apple dann mit den Website-Betreibern besprechen will, ist noch nicht bekannt. Letztlich geht es darum, Mittel und Wege zu finden, den ressourcenfressenden Aufbau zu verbessern. Das teilte Apple auf seiner Entwicklerkonferenz WWDC 2017 mit.

Auch in einer anderen Kategorie will Apple wissen, was die Nutzer mit der Software anfangen ohne sie auszuforschen. So plant Apple mit iOS 11 zu analysieren, welche Daten die Anwender besonders gerne in der App Health speichern. So lassen sich nicht nur die Schritte und Stockwerke speichern, wenn eine Apple Watch genutzt wird sondern auch manuell Daten erfassen, die nicht auf Sensorwerten basieren. So kann das Körpergewicht, der Body-Mass-Index und vieles mehr eingeben werden. Auch in diesem Fall will Apple "Differential Privacy" einsetzen, um den Datenschutz zu wahren.