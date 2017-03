01.03.2017 - 23:54 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Wer ein Apple TV der zweiten Generation sein Eigen nennt, hat jetzt hoch offiziell ein Auslaufmodell. Apple hat seit heute die kleine schwarze Set-Top-Box aus 2010 auf die Schwarze Liste derjenigen Produkte gesetzt, die keine Hardware-Unterstützung mehr bekommen werden, selbst dann nicht, wenn man dafür bezahlen würde. Wie immer gibt es natürlich Ausnahmen, aber die betreffen nur Kalifornien und die Türkei.



01.03.2017 - 23:54 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Apple TV mit Fernbedienung (Bild: Apple)

Apple hat die Liste der abgekündigten Produkte aktualisiert. Derzeit ist nur die englische Version der Seite aktualisiert worden, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass das Apple TV der zweiten Generation dort jetzt aufgelistet ist. Für Besitzer eines solchen Geräts bedeutet das, dass mit keinerlei Support vom Hersteller mehr zu rechnen ist, es sei denn, man in ist in Kalifornien oder in der Türkei. Dort ist das Apple TV 2 „vintage”, während es für den Rest der Welt „obsolete” ist – der Vintage-Status kommt aber auch nur daher, weil die Gesetze es so verlangen.

Apple TV 2G als Auslaufmodell

Das Apple TV der zweiten Generation hat seine Schuldigkeit erfüllt und wird seit fünf Jahren nicht mehr hergestellt. Es wurde zwischen 2010 und 2012 verkauft und danach von der dritten Generation abgelöst. Sie bot den schnelleren A5-Chip und konnte Inhalte in Full HD abspielen, während die zweite Generation auf 720p beschränkt war.

Apple erklärt Produkte für abgekündigt, die zuletzt zwischen fünf und sieben Jahren hergestellt wurden. Ob die Einstellung der Produktion durch einen Nachfolger bedingt war oder das Gerät komplett aus dem Verkauf genommen wurde, spielt dabei keine Rolle. Abgekündigt bedeutet bei Apple, dass keine Ersatzteile mehr geliefert werden und kein Support mehr gegeben wird.

Wie diverse Macs beweisen, bedeutet die Einstellung des Supports für die Hardware nicht zwangsweise, dass das Gerät unbrauchbar wird. Viele bereits auf der Liste befindlichen Macs (etwa das MacBook Pro Anfang 2011) werden sehr wohl noch mit Updates versorgt. Im Falle des Apple TV ist das aber nicht der Fall. Erhalten bleiben zumindest die Features, die zum Zeitpunkt des letzten Updates verfügbar waren.