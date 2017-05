18.05.2017 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Reparaturdienstleister in den USA fordern, dass Apple wenigstens Ersatzteile und Reparaturanleitungen herausrückt. Gegen ein entsprechendes Gesetzesvorhaben wehrt sich Apple mit allen Möglichkeiten in mehreren US-Bundesstaaten.



Apples Geräte sind ohne Zweifel schwer zu reparieren - und auch bei der Konkurrenz sieht es nicht besser aus. Aktuelle Fertigungstechnologien und die Forderungen nach immer flacheren Geräten sorgen dafür, dass Geräte nicht mehr so einfach wie früher zu öffnen und auch nicht zu reparieren sind. Doch damit nicht genug: Apple verkauft auch keine Ersatzteile oder bietet Reparaturanleitungen an. Dagegen wehren sich Reparaturdienstleister. Apple will verhindern, dass aus diesen Forderungen Gesetze werden.

Bereits im Februar 2017 hat sich Apple im US-Bundesstaat Nebraska gegen solche Gesetzesvorhaben ausgesprochen und nun wird auch mit Lobbyarbeit Druck gegen ein solches Vorhaben in New York gemacht, berichtet die Website Motherboard. Dort ist ein sogenannter „Fair Repair Act” geplant, der Hersteller zwingen will, Ersatzteile, Werkzeuge und Reparaturanleitungen an alle Interessierten zu verkaufen. Auch sollen Software-Maßnahmen verboten werden, die es Dritten unmöglich machen, Hardware zu reparieren. Das könnte auch Druckerpatronenhersteller treffen, die ihre teuren Patronen gegen Wiederbefüllungsmaßnahmen verdongeln.

Auch andere Hersteller wie der Traktorhersteller John Deere oder AT&T sind gegen solche Pläne. So könnten eingebaute Akkus beschädigt werden, wenn unautorisierte Personen daran herumschrauben, argumentieren sie. Das würde eine Gefahr darstellen.

Die Initiative kommt nicht etwa von Verbraucherschützern sondern von den Mitgliedern des Reparaturanbieterverbands Repair.org, die sich ein lukratives Geschäft aufbauen will.