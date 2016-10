Auf Apples Webseite sind an mehreren Stellen Hinweise auf die „Apple Watch Victory“ aufgetaucht. Was wie der Name für ein neues Smartwatch-Modell wirkt, ist wohl tatsächlich nur eine alternative Beschreibung für die Nike+ Spezialausführung der digitalen Armbanduhr aus Cupertino.

Apple Watch Series 2 (Bild: Alexander Trust)

In der Gerüchteküche werden selbst harmlose Informationsschnipsel dazu genutzt, Spekulationen anzustoßen. Kurzfristig wurde also gemutmaßt, Apple würde ein neues Smartwatch-Modell bereithalten. Warum? Auf Apples Webseite für die Vereinigten Arabischen Emirate gibt es eine Support-Seite für AppleCare+. Dort ist neben der Apple Watch auch eine „Apple Watch Victory“ erwähnt. Ein solches Produkte kannten wir bislang noch nicht.

Apple Watch Victory frühere Bezeichnung?

So wie es ausschaut, werden wir es jedoch auch nicht kennen lernen. Denn der iPhone-Hersteller aus Cupertino hat die erwähnte Support-Webseite mittlerweile überarbeitet.

So wie man zuvor bereits durch Vergleiche mit ähnlichen Seiten anderer Sprachregionen feststellen konnte, scheint es sich beim Victory-Modell um die Nike+-Spezialausführung der Watch zu handeln. Genau dies legt jetzt auch die überarbeitete Fassung der Webseite für die Vereinigten Arabischen Emirate nahe. Da Apple die vorherige Kennzeichnung durch die uns bekannte ersetzt hat, können wir höchstens annehmen, dass die Firma vielleicht früher die Idee hatte, die Smartwatch so zu nennen. Dass aber Nike freiwillig auf seinen Produktnamen verzichtet, macht für den Sportartikel-Hersteller nur wenig Sinn.

https://www.youtube.com/watch?v=EQiXkq2vDVo

Nike+-Modell ab Ende Oktober im Handel

Die spezielle Nike+-Edition von Apples Smartwatch soll ab Ende Oktober in den Handel kommen. Neben zwei speziellen Zifferblättern und anderen Armbändern handelt es sich um „normale“ Modelle der Series 2 Watch in Aluminiumgehäuse. Diese werden ab 419 Euro angeboten werden, für die Version mit 38 mm Gehäusediagonale. Zusätzlich wird es noch eine spezielle Nike-App geben, die aber – anders als die Armbänder – womöglich nicht exklusiv diesem Modell vorbehalten bleiben wird, sondern auch von Nutzern anderer Modelle aus dem App Store wird heruntergeladen werden können.