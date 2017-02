21.02.2017 - 17:28 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Wenn es nach einem Bericht aus Taiwan geht, ist zumindest ein Feature der „Apple Watch Series 3” schon bekannt: Sie wird mit einer neuen Technologie Touch-Eingaben verarbeiten. Grund dafür soll der Zulieferer sein, der nicht in der Lage ist, den bisherigen Touch-Sensor in hinreichend großen Stückzahlen profitabel zu liefern. Die dritte Generation soll im dritten Quartal 2017 auf den Markt kommen – also vermutlich im September.



21.02.2017 - 17:28 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Apple Watch Series 2 (Bild: Stefan Molz)

Digitimes berichtet über asiatische Zulieferer, konkret handelt es sich um TPK Holding, die Probleme mit der Fertigung der Touch-Panels für die Apple Watch haben. Aus dem Grund soll die „Apple Watch Series 3”, die im dritten Quartal auf den Markt kommen soll, mit einer anderen Technik versehen werden.

TPK soll künftig iPhone-Touch-Sensoren herstellen

Da TPK die benötigten Sensoren nicht in hinreichend großen Stückzahlen liefern kann, soll sich Apple entschieden haben, die Technologie zu wechseln und einem anderen Zulieferer den Zuschlag für die nächste Generation zu geben. Nach Prüfung der Kosten und der zu erwartenden Ausbeute soll Apple für die Series 3 auf eine Glass-Film-Touch-Lösung zurückgreifen und sich damit von der bislang verwendeten Touch-On-Lens-Technik verabschieden.

Der Hersteller der neuen Sensoren soll laut Digitimes entweder General Interface Solution aus Taiwan oder Biel Crystal Manufactory aus Hongkong sein. Die Produktion soll in der zweiten Jahreshälfte starten. TPK soll künftig 3D-Touch-Panels herstellen, die in Smartphones mit OLED-Bildschirmen zum Einsatz kommen.

Mal von der Touch-Technologie abgesehen, zeigen die Gerüchte über eine Apple Watch Series 3 in die Richtung, dass vor allem die Akkulaufzeit verbessert werden soll. Falls irgendwann die Möglichkeit des mobilen Internets ohne gekoppeltes iPhone geplant sein sollte, wäre das eine Voraussetzung. Auch das Aufzeichnen von Schlafaktivitäten könnte geplant sein, aber dafür müsste der Akku entsprechend lange halten.