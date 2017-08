15.08.2017 - 08:58 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In weniger als vier Wochen könnte Apple zur großen Vorstellung des iPhone 8 laden. Gemeinsam mit dem neuen Smartphone wird auch die dritte Generation der beliebten Smartwatch erwarten. Nun hat der äußerst zuverlässige KGI-Securities-Analyst Ming-Chi Kuo eine neue Vorhersage getroffen, die die Apple Watch Series 3 betrifft. Ihm zufolge wird es in diesem Jahr wohl Modelle mit und Modelle ohne LTE-Funktion geben.



Bekommt die Apple Watch LTE spendiert? (Bild: Apple)

Der KGI-Securities-Analyst Ming-Chi Kuo hat sich in der Vergangenheit als äußerst Treffsicher im Bezug auf zukünftige Apple-Produkte gezeigt. Nun hat er laut 9to5Mac einen neuen Bericht zur Apple Watch Series 3 veröffentlicht. In seiner Vorhersage geht er davon aus, dass Apple in diesem Jahr noch denselben Formfaktor beibehalten wird und auch weiterhin auf die zwei Größen – 38 mm und 42 mm – vertrauen wird. Allerdings wird es neben verschiedenen Farboptionen zwei weitere Auswahlmöglichkeiten geben. Es sollen nämlich Modelle mit und ohne LTE auf den Markt kommen.

Erst vor wenigen Tagen hat Bloomberg darüber berichtet, dass Apple in die dritte Generation der Watch ein LTE-Modem von Intel integrieren wird. Etwa zeitgleich meldete sich auch John Gruber zu Wort und gab an, dass die Apple Watch Series 3 in einem neuen Formfaktor daherkommen wird. Jedoch ruderte er mit dieser Aussage schnell wieder zurück.

Laut Kuo könnte es jedoch einen großen Haken bei der Apple Watch mit LTE geben. Die neue Apple-Smartwatch könnte nämlich ausschließlich auf LTE setzen und keinerlei 3G-Verbindungen zulassen, sodass die Einsatzgebiete aufgrund der Netzabdeckung durchaus überschaubar ausfallen dürften. Sollte diese Annahme stimmen, könnte Apple sich dafür entscheiden, die LTE-Modelle nur in Ländern mit guter LTE-Abdeckung anzubieten. Allerdings ist noch nicht aller Tage Abend und wir müssen uns noch bis zur offiziellen Vorstellung gedulden, die Klarheit schaffen dürfte.