27.09.2016 - 13:15 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Der Vorverkauf der Apple Watch Series 2 fand zum gleichen Zeitpunkt statt wie der des iPhone 7. Die beiden Geräte haben gemein, dass die Lager schnell leergekauft waren: Wer später bestellte, musste sich auf längere Wartezeiten einstellen. Zumindest war das Apples Schätzung: In Wirklichkeit kommt die Smartwatch wesentlich früher. Angegeben wurde ein Versand ab Mitte Oktober, losgeschickt wurde sie heute.



Einmal mehr beweist Apple, dass es sich beim geschätzten Versanddatum allenfalls um vage Schätzungen handelt. Es gibt in der Redaktion einen Fall, bei dem die Apple Watch Series 2 in 42 mm mit Edelstahlgehäuse in Space Schwarz am 10. September bestellt wurde, also einen Tag nach Beginn der Vorbestellung. Laut Apple sollte sie zwischen dem 12. und 25. Oktober geliefert werden, doch sie wird schneller kommen.

Apple Watch Series 2 wird schneller hergestellt

Praktisch bei der Bezahlung mit Kreditkarte ist, dass der Finanzdienstleister verschiedene Services anbietet. Man kann sich beispielsweise bei vielen per SMS oder E-Mail über eine Belastung der Karte informieren lassen. Apple belastet die Kreditkarte erst, wenn der Versand unmittelbar bevorsteht oder schon ausgelöst wurde. In dem Fall ist in den nächsten Tagen also mit einer Lieferung zu rechnen.

Entgegen der Schätzung, die im Apple Online Store bei der betroffenen Bestellung noch immer zu lesen ist, das Gerät würde erst in „3 bis 5 Wochen” (ab Bestellung) geliefert werden, scheint der Versand wesentlich schneller zu gehen. Denn besagte SMS erreichte heute den Besteller.

Schätzungen oft großzügig

Bei Apple hat es eine gewisse Tradition, Lieferzeitpunkte großzügiger zu schätzen, als es eigentlich notwendig wäre. Das passiert regelmäßig bei Geräten, die schnell vergriffen sind wie iPhones oder früher auch iPads. In den häufig gestellten Fragen zum Apple Online Store wird beschrieben, dass die Lieferzeitpunkte bedeuten, dass die Post an dem Tag oder vorher klingelt, der großzügige Zeitraum wird gewählt, um keine Enttäuschungen zu verursachen.

Ein weiterer Grund für die schnellere Lieferung könnten Stornierungen anderer Bestellungen sein. Während der Wartezeit besteht die Möglichkeit, von der Bestellung zurückzutreten, wenn das gewünschte Produkt anderswo schneller aufzutreiben ist.