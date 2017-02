13.02.2017 - 11:10 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Über das Wochenende hat Apple einen weiteren Werbespot zur Apple Watch Series 2 auf dem eigenen YouTube-Kanal veröffentlicht. Dieser hört auf den Titel „Close Your Rings – Catch, Swim, Play" (zu deutsch: „Schließe deine Ringe – Fange, Schwimme, Spiele") und möchte „Apple Watch"-Träger dazu ermuntern, die Aktivitätsringe zu schließen. Dazu zeigt man uns in dem kurzen Video verschiedene sportliche Beispiele.



Während man die erste Apple Watch als Mode-Accessoire und Verlängerung des iPhone vorstellte, hat Apple in der zweiten Generation seinen Fokus stark verlagert. Nun möchte man sich im Fitness-Markt behaupten. Dazu spendierte das kalifornische Unternehmen der Series 2 eine größere Batterie, eingebautes GPS für Outdoor-Einheiten ohne Smartphone und machte die Uhr gleichzeitig wasserdicht, sodass schwimmen und tauchen ebenfalls kein Problem mehr darstellt.

Die Verlagerung in den Sportbereich wird auch in den aktuellen Werbespots deutlich, die in den letzten Wochen und Monaten fast ausschließlich auf sportliche Aktivitäten abzielten und die Apple Watch als perfekten Fitness-Tracker darstellten. Auch der neueste Spot ist da keine Ausnahme. Hier stellt man die Aktivitätsringe vor. Diese teilen sich in drei Einzelringe auf. Stehen. Training. Bewegen. Jeder der Ringe möchte jeden Tag aufs Neue gefüllt werden. Dies kann durch Sport oder einfaches Laufen geschehen. In Apples neuem Spot werden drei mögliche Aktivitäten gezeigt. Denn es ist egal, ob man ein Frisbee fängt, schwimmen geht oder mit den Kindern spielt – jede Bewegung zählt und füllt die Ringe nach und nach auf.

Übrigens kann man sich auch verschiedene Auszeichnungen innerhalb der Aktivitäts-App verdienen. Diese kann man dann auf dem iPhone in der entsprechenden App im Reiter „Erfolge" finden. Wem das nicht als Motivation reicht, kann sich seit watchOS 3 auch mit Freunden messen.