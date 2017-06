Apple setzt sich schon lange für den Umweltschutz ein. Von Serverparks mit erneuerbarer Energie, der Wiederverwertung von Rohstoffen aus Altgeräten und der Reduzierung von umweltgefährdenden Materialien in den Produkten. Vom 01. bis zum 15. Juli kommt nun eine neue Aktion hinzu. Besonders Besitzer der Apple Watch sollten einen Blick darauf werfen.

So sieht der neue Orden für die Herausforderung am 15. Juli aus. (Bild: Apple)

Apple selbst gibt an, dass bereits 96% ihrer weltweiten Produktion und Standorte erneuerbare Energie beziehen. Die Server sollen bereits zu 100% mit Strom aus Solar-, Wasser- oder Windkraft laufen. Schon 2015 nennt Greenpeace Apple das umweltfreundlichstes IT-Unternehmen. Doch nicht nur die Energieversorgung liegt Tim Cook und seinen Mitarbeitern am Herzen. Bei der Benennung von macOS 10.10 nach dem Yosemite Nationalpark in Kalifornien, lies Apple sich bereits durch ein Naturschutzgebiet inspirieren. Mit Sierra folgte dann ein Gebirgszug als Namensgeber. Nun möchte der Konzern etwas zurückgeben und startet einen Spendenaktion. Von jeder Bezahlung über Apple Pay in den Apple Stores, apple.com oder die Apple Store App in den USA, geht 1$ an die National Park Foundation. Die Organisation setzt sich für den Schutz und Erhalt der amerikanischen Nationalparks ein.

Da die Aktion auf die US-Stores beschränkt ist, können Nutzer außerhalb der Staaten aktuell nicht ohne Umwege spenden. Allerdings können alle Besitzer eine Apple Watch weltweit am 15. Juli an einer besonderen Herausforderung teilnehmen. Wer 3.5 Meilen, bzw. 5.6 Kilometer durch einen Lauf, Spaziergang oder mit einem Rollstuhl zurücklegt und dies in seiner Workout-App speichert, erhält zur Belohnung einen besonderen Orden und drei Sticker für die Nachrichten-App. Die etwas seltsame Länge hat übrigens einen Hintergrund: Es ist die exakte Distanz von Old Faithful nach Mallard Lake im Yellowstone Nationalpark. Um die Herausforderung zu bestehen, könnte man also am 15. Juli auch einfach diese Strecke entlangwandern.