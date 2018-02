Der Februar steht in den Vereinigten Staaten traditionell ganz im Zeichen des „Heart Month“. Seit 1964 soll dieser Themenmonat die Menschen an verschiedenste Gesundheitsthemen rund um das Herz erinnern. Dieses Jahr wird scheinbar auch Apple daran teilnehmen und Besitzern einer Apple Watch im Februar eine neue Herausforderung präsentieren.

Gerüchteweise arbeitet Apple schon länger an einer Möglichkeit mit der Apple Watch nicht nur die Herzfrequenz, sondern auch den Blutdruck messen zu können. Auch wenn diese Funktion noch nicht ihren Weg in die Smartwatch von Apple gefunden hat, gibt es schon heute sehr viele Apps zum Thema Herz. Cardiogram zum Beispiel misst die Herzfrequenz regelmäßig, stellt das Ergebnis in anschaulichen Grafiken dar und kann den Nutzer auf Unregelmäßigkeiten hinweisen. Auch Apple selbst arbeitet mit der Stanford University an einer eigenen wissenschaftlichen Herzstudie. Nutzer können sich in einer App für die Studie anmelden, um nach einer Freischaltung anonymisiert ihre Daten an die Forscher weiterzugeben. Eines der Ziele der Studie ist es durch die Auswertung von Big Data Herzfrequenzstörungen frühzeitiger erkennen zu können.

Wie Macrumors nun berichtet, startet Apple ab nächster Woche in den USA eine neue Aktivitätsherausforderung, um den Heart Month zu unterstützen. Um die Auszeichnung zu erhalten, müssen die Nutzer ab dem 08. Februar den Trainingsring ihrer Apple Watch sieben Tage am Stück schließen. Die Herausforderung endet am Valentienstag. Ob auch Nutzer in Deutschland daran teilnehmen können ist noch unklar. Häufig gibt Apple Herausforderungen aber auch in anderen Ländern frei. Sollte dies der Fall sein, werden Besitzer einer Apple Watch am 6. Februar in der Aktivitätsapp darauf hingewiesen.