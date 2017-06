Sie möchten gerne Ihrer Apple Watch einen individuellen „Touch“ geben? Wie wäre es dann mit einem Lederarmband von einem Dritthersteller? Belkin bietet sein Watch-Zubehör für die Series 1 und Series 2 derzeit stark reduziert an.

Graues Lederarmband für die Apple Watch (Bild: Belkin)

Statt 79,99 Euro zahlen Sie auf Amazon aktuell nur 39,99 Euro für ein Lederarmband in Schwarz, Grau oder Braun. Die Armbänder sind wahlweise für die Smartwatch-Modelle in 38 oder 42 mm vorhanden. Versandkosten fallen nicht an. Der Vergleichspreis in anderen Shops liegt deutlich über 70 Euro.

Zum Deal: Lederarmband für Apple Watch günstiger.

Produkthinweis Belkin klassisches Lederarmband für Apple Watch Series 1 und Series 2 Preis: 39,99 €

Der Hersteller gibt an, dass das verwendete Leder aus Italien stamme. Die Schließe und das Endstück seien handgefertigt. Das Armband selbst ist 3 mm dick.