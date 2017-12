15.12.2017 - 21:04 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Scott Killian hätte sich nie vorstellen können, dass seine Apple Uhr sein Leben retten könnte, aber genau das geschah vor ein paar Wochen, als er mitten in der Nacht einen Herzinfarkt hatte. Killian hatte diese Erfahrung mit 9to5Mac mitgeteilt. Uns haben besonders die Details seiner Geschichte verwundert.



15.12.2017 - 21:04 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Andreas Donath )

Dass Scott Killian ein großer Fan der Apple Watch ist, dürfte klar sein. Scott geht auf die 50 zu und hatte vor wenigen Monaten sogar einen kompletten Gesundheitscheck durchgeführt, der ihn viel Geld kostete und im Ergebnis bescheinigte, dass alles in Ordnung sei.

Er hatte demnach keinen Grund, einen Herzinfarkt zu erwarten. Er trägt die Apple Watch etwa an drei bis vier Tagen die Woche auch in der Nacht um die Sleep-Tracking-Funktion zu nutzen und um 1 Uhr in der Früh wurde er durch die Warnung einer Drittanbieter-App geweckt, die ihn darauf hinwies, dass seine Ruheherzfrequenz während des Schlafs stieg. Killian erinnerte sich, dass er sich nicht krank fühlte.

Seine Apple Watch hat seine Herzfrequenz mit 121 Schlägen pro Minute in der Mitte der Nacht gemessen, während die zuvor erfassten Daten seine durchschnittliche Ruhe-Herzfrequenz mit 49 Schlägen pro Minute zeigten. Die Daten zeigten auch, dass dies das erste Mal war, dass seine Ruheherzfrequenz dieses Niveau erreicht hatte, seit er Apple Watch trug, und so beschloss er, vorsorglich in die Notaufnahme zu gehen.

Dort wurde er an ein EKG angeschlossen, das ihm aber normale Ergebnisse bescheinigte. Seine Herzfrequenz war immer noch erhöht. Die Uhr maß übrigens die gleichen Werte wie die Maschinen des Krankenhauses. Ein Bluttest zeigte, dass ein Herzinfarkt aufgetreten war oder noch stattfindet. Weitere Tests ergaben vier blockierte Arterien, die das Einsetzen von vier Stents erforderten. Ein Arzt sagte ihm später, dass er wahrscheinlich im Schlaf gestorben wäre, wenn die Uhr in nicht geweckt hätte.