Das Ladecase hat Platz für die Apple Watch und Armbänder (Bild: Apple)

Sicherlich eine der besten Funktionen der AirPods ist deren Ladecase. Darin werden die kleinen Kopfhörer nicht nur verstaut, sondern auch völlig unkompliziert mit Strom versorgt. Einen ähnlichen Ansatz scheint Apple auch für die Apple Watch geplant zu haben, bzw. noch zu planen. Ein entsprechendes Patent ist nun entdeckt worden.

Deckel auf, Kopfhörer reinschieben, Deckel zu. Mehr müssen Nutzer der AirPods nicht tun, um die Kopfhörer auszuschalten und wieder aufzuladen. Das Ladecase liefert für bis zu 24 Stunden Strom. Wie Patently Apple nun entdeckt hat, scheint eine ähnliche Ladeschale auch für die Apple Watch in Planung gewesen sein, bzw. sich noch in der Entwicklung befinden. Wie immer bei Patenten gilt, Apple meldet weitaus mehr Produkte beim Patenämtern an, als letzten Endes dann auch wirklich veröffentlicht werden.

Für eine Apple Watch scheint eine solche Ladebox auf den ersten Blick nicht so praktisch zu sein, wie für die AirPods. Die kabellosen Kopfhörer nutzt man meist nur kurz und verstaut sie dann wieder in ihrer Schale. Die smarte Uhr trägt man hingegen den ganzen Tag am Handgelenk. Die Ladeschale wäre also für das nächtliche Aufladen geeignet, oder falls die Uhr längere Zeit nicht getragen wird.

Im Patentantrag ist zu erkennen, dass nicht nur die Uhr geladen werden könnte, sondern auch entsprechende Armbänder. Über solche wird bereits seit längerer Zeit spekuliert. So könnten diese zusätzliche Sensoren enthalten, oder die Laufzeit der Apple Watch mit Zusatzakkus verlängern. Erste Drittanbieter entwickeln entsprechende Armbänder bereits. Auch Apple arbeitet gerüchteweise an neuen Sensoren, um den Blutzuckerspiegel und den Blutdruck mit der Apple Watch messen zu können. Ein solches Ladecase würde dazu sehr gut passen.

