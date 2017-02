02.02.2017 - 16:24 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Apple arbeitet an einer Möglichkeit, die Akkulaufzeit der Apple Watch weiter zu verlängern. Das soll aber nicht durch einen größeren Akku oder effizientere Komponenten geschehen, sondern so, wie es bereits einige mechanische Uhren handhaben. Durch das bloße Tragen der Smartwatch soll Bewegungsenergie in elektrische Energie umgewandelt werden. Ein spezielles Armband spielt dafür ebenfalls eine Rolle.



Apple Watch (Bild: Stefan Keller)

Apple hat ein neues Patent zugesprochen bekommen. Es wurde am 27. Juli 2015 eingereicht und heute veröffentlicht. Es geht darin um eine Möglichkeit, die Akkulaufzeit eines „Wearable”, konkret dürfte die Apple Watch gemeint sein, zu verlängern.

Tragen der Apple Watch lädt Akku auf

Die eine Idee, die Apple in dem Patent beschreibt, umfasst ein Mini-Netzteil, das wie das reguläre angeschlossen wird. Das daran angebrachte Kabel geht jedoch in das Armband. Die andere Idee verwendet den Debug-Anschluss und involviert damit lediglich ein spezielles Armband, jedoch keine weitere Steckverbindung.

Grundsätzlich wird der Strom aber in beiden Fällen durch Induktion erzeugt. Zwei Magnete im Armband werden mit er Armbewegung, die unweigerlich beim Tragen entstehen, bewegt und erzeugen somit Strom, der genutzt wird, um die Smartwatch aufzuladen.

Unbekannt ist, wie effizient eine solche Möglichkeit wäre. Während es auf jeden Fall denkbar ist, dass damit die Laufzeit verlängert wird, dürfte es fraglich sein, ob die Notwendigkeit eines Netzteils komplett entfällt. Außerdem geht aus dem Patent nicht hervor, ob Apple die Technologie jemals, so oder in abgewandelter Form, einsetzen wird. Es zeigt aber zumindest, dass man sich darüber schon Gedanken gemacht hat.

Für die Apple Watch Series 2 hat Apple bereits die Akkulaufzeit verlängert, vor allem durch die Nutzung eines größeren Akkus. Das ist sicherlich auch dem Vorhandensein des GPS-Moduls geschuldet. Dennoch dürfte eine weitere Steigerung der steckdosenunabhängigen Nutzung für alle von Interesse sein – damit ließe sich ein ständig eingeschalteter Bildschirm realisieren oder die Apple Watch könnte den Schlaf analysieren.