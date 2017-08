18.08.2017 - 09:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nachdem lange Zeit das iPhone 8 das Interesse der Leaker erweckte und nun die meisten Details bekannt sind, gibt es derzeit einen Kurswechsel zur Apple Watch. Diese soll wahrscheinlich gemeinsam mit der neuen iPhone-Generation angekündigt werden, soll bis auf LTE aber nur wenig Neues bieten. Jetzt wurden neue Informationen zum zeitlichen Ablauf bekannt.



18.08.2017 - 09:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Laut der chinesischen Newsseite Economic Daily befindet sich die Apple Watch 3 bereits in der finalen Testphase. Diese Information möchte man von dem taiwanesischen Unternehmen Quanta Computer erfahren haben, die sich in der Vergangenheit als integraler Bestandteil von Apples Zulieferer-Netzwerk für das MacBook und die Apple Watch erwiesen haben. Demnach werden derzeit noch letzte Tests abgeschlossen, sodass die Massenproduktion bereits in Kürze starten könnte.

Lesetipp Carpool Karaoke: „Game of Thrones“-Stars singen „Justin Bieber“-Songs Carpool Karaoke ist endlich da und auf den verschiedenen Kanälen macht Apple viel Werbung für die neue Show. Nachdem Debüt in der letzten... mehr

Mit sonderlich vielen Änderungen sollte man jedoch nicht rechnen. Auch in diesem Jahr wird Apple vermutlich am Design keine einschneidenden Änderungen vornehmen. Allerdings soll es weitere Modellvarianten geben. Neben der Farbgebung, Material und den beiden Größenoptionen, 38 mm und 42 mm, soll man in diesem Jahr noch entscheiden können, ob man die Apple Watch 3 mit oder ohne LTE kauft. Die LTE-Option ermöglicht dabei, dass viele Apps auch direkte iPhone-Verbindung funktionieren werden.

Dem Bericht der chinesischen Website zufolge, bleibtnoch unklar, ob die Apple Watch 3 zusammen mit dem neuen iPhone vorgestellt wird oder ob sie erst auf einem späteren Event erstmalig präsentiert wird, da man erst von einer Veröffentlichung im vierten Quartal 2017 ausgeht.