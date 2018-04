14.04.2018 - 10:37 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach



Apple hat in seinem Intranet ein langes Memo veröffentlicht, in dem die Mitarbeiter gewarnt werden, Details über zukünftige Produkte an die Presse durchzustechen. Apple versucht darin, unter den Mitarbeitern Angst und Schrecken zu verbreiten, berichtet Bloomberg.

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg hat Apple in einem internen Memo berichtet, dass 2017 29 Personen erwischt wurden, die Informationen an die Presse weitergegeben hatten. 12 dieser Personen seien verhaftet worden. "Diese Menschen verlieren nicht nur ihren Arbeitsplatz, sie können auch mit extremen Schwierigkeiten konfrontiert werden, woanders Arbeit zu finden", schreibt Apple.

Das Memo beschreibt mehrere Fälle, in denen sensible Daten an die Medien weitergegeben wurden, wie z.B. Der durchgesickerte iOS 11 Golden Master, das Details über das iPhone X preisgab, und Inhalte aus Meetings, in denen Craig Federighi mitteilte, dass nicht alle geplanten Funktionen in iOS 12 kommen werden. Apple will sich bei iOS 12 vornehmlich um die Verbesserung bestehender Funktionen kümmern. Die Mitarbeiter, die diese Informationen durchsickern ließen, wurden erwischt und gefeuert, schreibt Apple laut Bloomberg.

Apple ist der Meinung, dass Informationen über ein unveröffentlichtes Produkt den Verkauf aktueller Modelle beeinflussen kann. Außerdem können die Wettbewerbern Zeit gewinnen, die Produkteigenschaften nachzuahmen.

