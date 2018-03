06.03.2018 - 11:08 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Bereits vor wenigen Tage kam das Gerücht auf, dass Apple einen neuen Kurzfilm veröffentlichen wird. Nun hat das Unternehmen den Film „Welcome Home“ auf den eigenen YouTube-Kanal hochgeladen. Dieser dreht sich um den frisch veröffentlichten HomePod. Dabei führte kein Geringerer Regie als der bekannte Filmemacher Spike Jonze. Im Gegensatz zu den bisherigen Spots ist dieser deutlicher länger und besticht durch FKA Twigs.

FKA Twigs ist eine englische Sänger- und Tänzerin, die in dem rund vier minütigen Video vor allem durch letzteres Talent zu begeistern weiß. Darin spielt Sie eine Büroangestellte, die nach einem harten Arbeitstag endlich nach Hause kommt. Was zunächst sehr trist wirkt, wird durch den HomePod wie durch Magie in eine farbenfrohe Tanzeinlage verwandelt. Dabei tanzt sie zu dem Song „Til It's Over“ von Anderson .Paak, der Ihren Blick auf die Dinge stark verändert.

Bei dem Video führte, wie eingangs erwähnt, Spike Jonze Regie. Jonze wurde bereits mehrfach für den Golden Globe und Oscar nominiert und gewann das Goldmännchen 2014 in deer Kategorie „Bestes Originaldrehbuch“ für den Film „Her“. Laut Adweek soll der vier minütige Spot nur online in voller Länge verfügbar sein. Für das Fernsehen plant man hingegen eine etwa 60 sekündige Kurzfassung, die in Kürze ausgestrahlt werden soll.

Während der HomePod in Australien, Großbritannien und den USA bereits seit knapp einem Monat verfügbar ist, lässt er hierzulande weiter auf sich warten. Apple kündigte zwar eine Veröffentlichung im Frühjahr 2018 für Deutschland an, nannte aber im selben Atemzug weder einen genauen Termin noch einen offiziellen Preis. Aktuell wird geschätzt, dass er in Europa für 399 Euro verkauft werden könnte.

