03.10.2017 - 20:15 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat mit iOS 11.0.2 ein zweites Update für sein neues Betriebssystem veröffentlicht, das endlich die knackenden Audioprobleme beheben soll. Die Probleme mit der Akkulaufzeit werden aber offenbar nicht behoben.



03.10.2017 - 20:15 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat soeben iOS 11.0.2 für das iPhone, das iPad und den iPod touch veröffentlicht. Dabei handelt es sich um das zweite Update zur Fehlerbehebung seitdem iOS 11 im September veröffentlicht wurde. Die Build-Nummer von iOS 11.0.2 ist 15A421.

Bei dem Update handelt es sich um Bugfixes, d.h. es enthält Fehlerkorrekturen und Leistungsverbesserungen, einschließlich einer Korrektur für knackende Tongeräusche, die Telefonnutzer den letzten Nerv gekostet haben. Der Fehler trat beim iPhone 8 auf. Dazu kommt ein Bugfix für einen Fehler, der dazu führte, dass einige Fotos nicht in den Bibliotheken der Benutzer angezeigt wurden.

Auch ein Problem mit Anhängen in verschlüsselten E-Mails wurde beseitigt. Das Update steht ab sofort für alle iOS-11-Geräte (einschließlich des iPod touch der sechsten Generation) zum Download zur Verfügung. Apple veröffentlichte iOS 11 am 19. September, gefolgt von iOS 11.0.1 eine Woche später. iOS 11.0.1 behebt Probleme mit Exchange-E-Mail-Konten. Falls noch weitere Änderungen und Verbesserungen in der neuesten Version von iOS 11 zu finden sind, werden wir davon berichten.